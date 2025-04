El nenúfar impide la celebración de competiciones de piragüismo y pesca en Badajoz

Junto al Puente Real, pasado el viaducto de la Autonomía, bajo la pasarela de Palmas y prácticamente en cualquier punto de las dos orillas. El ... nenúfar ha vuelto a brotar con fuerza con los primeros calores del año y es difícil encontrar un tramo limpio al paso del Guadiana por Badajoz.

Lo saben los viandantes, los corredores y, sobre todo, piragüistas y pescadores. Estos últimos deportistas conocen el río palmo a palmo y saben que la planta hace impracticable el ejercicio en el agua. De hecho, la planta impide la celebración de competiciones en el tramo urbano del Guadiana.

Los Judex de piragüismo llevan ya varios años sin celebrarse en Badajoz y la 55 edición del concurso de pesca Pez de Plata, que organiza la sociedad Amigos del Guadiana dentro del programa de feria de San Juan, se va a celebrar en Mérida el 22 de mayo.

«En Mérida da gusto, no hay ni una rama», compara el presidente de las asociación de pesadores de las sociedades de Badajoz y de Amigos del Guadiana, Manuel Manzano. Este afirma que «el Guadiana está hecho una pena en Badajoz». Por eso este último fin de semana han celebrado su campeonato social en Mérida y programarán su concurso internacional en la capital autonómica. «Vienen 160 participantes, algunos de Francia o Portugal y se van a quedar en hoteles de Mérida y van a comer en Mérida, el dinero se va a quedar allí por el estado del Guadiana aquí».

«El río está cubierto por una manta como la de un campo de fútbol. La única zona que nos quedaba en Las Crispitas está impracticable y solo se puede pescar desde 30 puestos. Por eso nos tenemos que ir».

Manual Manzano es policía local y buen conocedor del río, por eso recomienda «por sentido común tener mucho cuidado. En el río te puedes desenvolver, pero el nenúfar está enraizado unos pocos de metros unos con otros y se teje como una malla. Por eso se apodera del río».

José Gómez tiene tres tiendas de pesca en la provincia (Badajoz, Villanueva de la Serena y Mérida). Por experiencia sabe que las actuaciones en el curso del río en la ciudad, como la siega que han realizado en años anteriores, sirve de poco si no se ataja en toda la cuenca. «El problema grande está en Medellín, si no se actúa desde aguas arriba hacia abajo, no tiene eficacia. No se puede limpiar en Badajoz capital sin hacerlo en Don Benito, que es donde empieza. Se gasta dinero con una eficiencia nula».

Como pescador, sabe que la planta perjudica todos los tipos de este deporte. Tanto el que se practica dentro del agua en un flotador o embarcación como los que se apostan en las orillas.

El piragüismo es otro deporte que se ve perjudicado. Lo saben en el club Badajoz, de cuya junta directiva forma parte Bienvenido del Pino. Cuenta con un centenar de socios.

Hace años, recuerda Bienvenido del Pino, que los Judex no se celebran en Badajoz. Las regatas se desarrollan en Mérida o Plasencia, pero no en Badajoz por el nenúfar. Necesitan crear un carril de mil metros recto sin planta y ese espacio ya no queda. La CHG ofrece segar la planta en algunas zonas para crear canales, como hizo en 2021. Pero para Bienvenido del Pino, la solución «fue peor».

«La hojarasca queda suelta y casi molesta más que cuando está agarrada. Además, vuelve a brotar en una semana». Querían haber organizado una jornada esta primavera para atraer a nuevos deportistas tras el parón de la covid, pero dicen que el estado actual del río lo impide.

Reconoce que la planta agobia a algunos deportistas, a los que no gusta caerse y quedarse enredados. «Es como si vas a correr por el campo y no hay caminos por fusca. No se favorece el deporte porque las condiciones son malas».

Como licenciado en Ciencias Ambientales, sabe que es una planta de difícil eliminación porque está enraizada en el fondo. Cualquier semilla que se quede vuelve a brotar.