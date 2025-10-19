HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El nuevo negociador de la Policía Nacional en Badajoz. ÁNGEL MÁRQUEZ

«Los negociadores no somos como en las películas, no intercambiamos rehenes»

La comisaría de Badajoz ha incorporado la figura de este especialista para atender tomas de rehenes o personas atrincheradas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:18

Un atraco con rehenes en un banco, una persona atrincherada en su casa con una bombona de butano o un suicida que amenaza con saltar ... al río. Son algunas de las situaciones en las que podría intervenir el nuevo negociador con el que cuenta la Policía Nacional en Badajoz.

