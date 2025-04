Música, gigantes y cabezudos celebran a San Juan en Badajoz

Desde bien temprano estaban Abelardo Rodríguez y Dolores Méndez sentados a los pies de la Catedral de Badajoz. La seo pacense ha sido esta mañana ... el eje de las celebraciones en el día grande del patrón de la ciudad, de hecho en ella se celebró una eucaristía a la que acudieron decenas de pacenses.

En cambio otros, como Abelardo y Dolores, optaron por coger sitio fuera, ya que la Banda Municipal de Música de Badajoz ofreció un concierto a las puertas de la Catedral. Unas carpas de lona con el logo del Ayuntamiento les salvaron del sol que pegaba fuerte en la calle a la una de la tarde, cuando estaba previsto el recital.

«Nosotros venimos todos los años porque me gusta mucho la música, tenemos una banda muy buena y llevamos aquí desde las doce de la mañana», contaba Abelardo, que añadió que ellos disfrutan mucho de la feria en el centro.

«Aquí es donde la hemos vivido toda la vida, me han dicho que el ferial está muy bonito, pero nosotros ya somos mayores para ir hasta allí», contó.

Una espera de algo más de una hora que Rodríguez pasó buscando información acerca del programa que interpretarían los músicos, cuando pasada la 13,00 horas comenzaron a tocar pasodobles y zarzuelas. «Me gusta saber lo que voy a escuchar porque aunque no sé de música, sí tengo oído y está bien tener un programa», contó.

Unos minutos más tarde llegó Aurelia Amador, que también fue antes de tiempo para coger sitio para ellas y unas amigas que también iban a disfrutar del concierto. «Siempre que puedo vengo a escuchar a la banda, me encanta como tocan y es un orgullo tener esto en la cuidad. No me lo quería perder porque es una alegría para los oídos», decía esta pacense que tras el concierto aprovechó para comer fuera.

«Es un día para estar en la calle, comeremos por ahí pero poco más se puede hacer hoy con el calor que hace», subrayó.

Las altas temperaturas marcaron la mañana grande de Badajoz, donde además de la fiesta los abanicos también fueron protagonistas.

En el concierto de la Banda de Música de Badajoz repartieron algunos de cartón, en ellos venía el programa musical de la banda, y permitió a los más despistados disfrutar de la música con algo más de brisa.

Quienes no pudieron utilizar los abanicos fueron los gigantes y cabezudos que con más de 30 minutos de retraso salieron del paseo de San Francisco para recorrer junto a los niños la plaza de España, la de la Soledad y subir hasta la plaza Alta.

«He visto un cabezudo con un caballo», decía Hugo Sanz a su padre mientras estos muñecos gigantes animaban la fiesta en San Francisco acompañados por la charanga Disonancia.

Este niño quería ir tras ellos para coger caramelos. «No me dan miedo y encima reparten chuches», decía el pequeño.

Quien no dejó de bailar fue Francisco Martín, que a sus tres años acudió por primera vez al día grande de San Juan acompañado por su abuela.

«He venido por mi nieto, me hacía mucha ilusión traerlo porque vivo en Badajoz desde hace 39 años y nunca antes había visto esto. Me gusta porque lo veo disfrutar y divertirse», contaba Antonia Villalobos.

Pese a que ella estaba feliz por su nieto, cuenta que no le gustó que los gigantes y cabezudos se colocaran las mascaras en la calle. «No me esperaba para nada que se vistieran aquí, siento que eso lo ha empañado todo porque pierde la magia», contaba molesta porque llevaba por el retraso con el que salió.

Tras una larga espera, a las 12,41 horas los cabezones con cara de payasos, reyes, y gigantes ataviados con el traje regional de la ciudad iniciaron el recorrido entre las decenas de niños que les interrumpían el paso para conseguir algún caramelo.

Fue entonces, cuando uno de los asistentes tuvo que ser atendido por los allí presentes tras sufrir un mareo.

Mientras, la plaza de España siguió llenándose de vecinos que acudían a tomar la primera copa del día en los bares de alrededor y de paso escuchar a la banda, que a las puertas de la Catedral aguardó hasta el final de la misa.

En la celebración religiosa ofrecida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, también estuvo consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista.

Junto a él estuvieron presentes también concejales como el de festejos, José Antonio Casablanca; o la de Formación y Empleo, Sol Giralt; además de diputados nacionales como Antonio Cavacasillas.

Un día de fiesta que comenzó con la resaca de fuegos artificiales que llevaban los pacenses y que no les impidió disfrutar de este día de calor y que los más mayores aprovecharon para recordar. «En mi juventud la feria se celebraba aquí en el centro, era un ambiente muy bueno con muchas casetas. Hoy día también está muy bien, los fuegos fueron espectaculares, pero a nosotros nos gusta que el ambiente esté aquí en el centro», rememoraba Abelardo Rodríguez.