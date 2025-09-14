Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana La mujer, de 79 años, era vecina de la localidad valenciana de Paiporta y solía regresar en fiestas al municipio de Badajoz donde vivió hace unos cincuenta años

La plaza del Guadiana, llena para uno de los conciertos de esta feria de 2025.

Rocío Romero Badajoz Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:37

Una mujer de 79 años falleció este pasado sábado por la noche al atragantarse con un pinchito en la feria de Guadiana. (a 32,7 kilómetros de Badajoz). La mujer estaba cenando en la caseta municipal, cuando un trozo de carne se le quedó en la garganta sobre las diez y media de la noche.

Un guardia civil y un sanitario que estaban en la feria le realizaron las primeras atenciones y maniobras para tratar de desatascar el alimento. Pero no pudieron hacer nada. Momentos después llegaron los efectivos sanitarios de Pueblonuevo del Guadiana, que tampoco lograron extraerlo. Y, a continuación, una UVI móvil de los servicios de emergencia 112 de la ciudad de Badajoz.

A pesar de los esfuerzos, ningún sanitario pudo mantenerla con vida y decretaron el fallecimiento sobre las 23.45 horas.

La Policía Local procedió a desalojar y acordonar la caseta durante todo el tiempo que duraron los intentos por evitar su fallecimiento y ya no reabrió durante la noche. Colaboraron efectivos de Pueblonuevo del Guadiana, Puebla de la Calzada y Valdelacalzada.

La mujer se llamaba Josefina Gómez Pelayo, aunque la llamaban Merche, y vivió en el municipio hace unos 50 años. Allí conoció a su marido, que le acompañaba anoche en el momento del atragantamiento. Ambos emigraron a Valencia, y vivían en el municipio de Paiporta, aunque solían regresar a Guadiana cada vez que había fiestas porque han mantenido las amistades todos estos años.

En la madrugada pasada fue trasladada al tanatorio Puente Real, donde ha permanecido el tiempo que ha sido necesario para autorizar el traslado entre comunidades autónomas. Este domingo ya ha salido el féretro en dirección a Paiporta.

El Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo ha hecho público su pésame por el fallecimiento a familiares y amigos.