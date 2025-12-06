El MUBA expone dos retratos de Victoria Martín y Antonio María Esquivel

El Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) expone hasta el próximo 17 de febrero dos retratos de los artistas Victoria Martín y Antonio ... María Esquivel y Suárez de Urbina, pertenecientes al siglo XIX, tras su restauración.

De este modo, ‘El MUBA Restaura’ acaba de incorporar al nuevo aspecto de su exposición dos obras pertenecientes a la colección permanente de la pinacoteca provincial, que han sido mejoradas recientemente.

La sala 00, con entrada por la calle Duque de San Germán, cuenta así con el tercer número de esta línea editorial en la que se presentan algunas de las piezas del museo que han sido intervenidas, la historia de éstas en la colección y el análisis histórico-artístico y su proceso de restauración.

Con ello, el MUBA da a conocer este trabajo interno más desconocido para el público.

Por una parte, y dentro de la reducida nómina de artistas femeninas del siglo XIX español, se expone el retrato con el que la pintora Victoria Martín Barhié (Cádiz 1794-1859) representó al armador y comerciante gaditano, José Joaquín Agacio Ramos, quien falleció el 25 de noviembre de 1905 en la localidad extremeña de Aceuchal. Está fechado en 1859 y llegó al museo como donación en 2006.

Martín destaca por su calidad dentro de la pintura de estética neoclásica, en ocasiones, como en el caso del lienzo del MUBA, con influencias románticas, y por su trayectoria «brillante» a nivel institucional.

Desconocido

La segunda de las piezas, adquirida para la colección en 1973, pertenece a Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina (Sevilla, 1806-Madrid, 1857).

Se trata uno de los pintores más carismáticos y referente del panorama del Romanticismo español por las connotaciones que su azarosa vida personal tuvo en el desarrollo de su pintura.

La pieza protagonista, fechada en 1853, lleva por título ‘Retrato de un magistrado’, representa la efigie de busto de un personaje masculino maduro del que se desconoce su identidad.