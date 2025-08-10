Las Moreras se queda sin huertos urbanos por falta de solares

El solar de los huertos. Es como llaman los vecinos de Cañada-Las Moreras a un enorme terreno que hay entre el barrio y ... el parque del río. No es porque crezcan lechugas ni tomates. El apodo se debe a una promesa que no se ha cumplido. En 2022 el Ayuntamiento de Badajoz anunció que crearía medio centenar de parcelas para huertos urbanos en este barrio, pero el proyecto ha quedado paralizado.

La Asociación de Vecinos Cañada-las Moreras ha reclamado el proyecto al Consistorio. José Luis González, presidente de la agrupación vecinal, afirma que la respuesta es que no hay solares en el barrio para poder ubicar estos huertos. Sin embargo, los afectados argumentan que hace tres años los responsables municipales ya eligieron los solares y que siguen disponibles. Se trata de terrenos de uso dotacional para instalaciones deportivas o culturales, pero no hay proyectos pendientes.

En abril de 2022 el Ayuntamiento anunció que habilitaría 50 parcelas para huertos urbanos en Las Moreras. Fue después de inaugurar los de Suerte de Saavedra y antes de los de Llera.

«Hay solares para dotación deportiva, pero no hay ningún proyecto para el barrio. Al menos podríamos utilizarlos como huertos» José Luis González Presidente de la Asociación de Vecinos de Las Moreras

Los responsables municipales dijeron entonces que estos nuevos servicios estaría en un terreno entre la avenida Anselmo Arenas López y el parque del río Guadiana. Es un enorme solar de 1,7 hectáreas del que los huertos solo ocuparían una parte.

El Consistorio pacense indicó entonces que parte de las parcelas serían para asociaciones, entidades y colegios de la zona y otras podrían ser cedidas a particulares para que cultivasen lo que quisiesen.

Tres años después, sin embargo, el proyecto está aparcado y sin alternativas para esos solares. «Dicen que es un solar para hacer algo de deportes, pero no hay proyecto. Hasta que lo usen para eso, podemos tener los huertos que los vecinos los esperaban».

Los barrios con huertos urbanos

Suerte de Saavedra fue el primer barrio en contar con huertos urbanos en 2021. En concreto, 50 parcelas. A la primera convocatoria se presentaron más de 70 vecinos y desde entonces ha sido uno de los orgullos de este barrio, contar con estas zonas cultivadas.

Las Moreras iba a ser el segundo barrio en contar con huertos urbanos, pero su proyecto ha quedado aparcado. En este tiempo solo Llera ha conseguido contar con este servicio, aunque en un proyecto menor. Cuenta con siete parcelas que están destinadas a personas mayores de 60 años.

Los vecinos del Casco Antiguo también solicitaron la creación de huertas, en las laderas de la Alcazaba, para revitalizar la zona.