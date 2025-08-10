Las Moreras se queda sin huertos urbanos por falta de solares

BadajozLas Moreras se queda sin huertos urbanos por falta de solares
Los vecinos de este barrio de Badajoz piden que se usen unas parcelas que hay para uso deportivo pero en las que no hay ningún proyecto pendiente
Badajoz
Domingo, 10 de agosto 2025, 21:27
El solar de los huertos. Es como llaman los vecinos de Cañada-Las Moreras a un enorme terreno que hay entre el barrio y ... el parque del río. No es porque crezcan lechugas ni tomates. El apodo se debe a una promesa que no se ha cumplido. En 2022 el Ayuntamiento de Badajoz anunció que crearía medio centenar de parcelas para huertos urbanos en este barrio, pero el proyecto ha quedado paralizado.
La Asociación de Vecinos Cañada-las Moreras ha reclamado el proyecto al Consistorio. José Luis González, presidente de la agrupación vecinal, afirma que la respuesta es que no hay solares en el barrio para poder ubicar estos huertos. Sin embargo, los afectados argumentan que hace tres años los responsables municipales ya eligieron los solares y que siguen disponibles. Se trata de terrenos de uso dotacional para instalaciones deportivas o culturales, pero no hay proyectos pendientes.
En abril de 2022 el Ayuntamiento anunció que habilitaría 50 parcelas para huertos urbanos en Las Moreras. Fue después de inaugurar los de Suerte de Saavedra y antes de los de Llera.
«Hay solares para dotación deportiva, pero no hay ningún proyecto para el barrio. Al menos podríamos utilizarlos como huertos»
José Luis González
Presidente de la Asociación de Vecinos de Las Moreras
Los responsables municipales dijeron entonces que estos nuevos servicios estaría en un terreno entre la avenida Anselmo Arenas López y el parque del río Guadiana. Es un enorme solar de 1,7 hectáreas del que los huertos solo ocuparían una parte.
El Consistorio pacense indicó entonces que parte de las parcelas serían para asociaciones, entidades y colegios de la zona y otras podrían ser cedidas a particulares para que cultivasen lo que quisiesen.
Tres años después, sin embargo, el proyecto está aparcado y sin alternativas para esos solares. «Dicen que es un solar para hacer algo de deportes, pero no hay proyecto. Hasta que lo usen para eso, podemos tener los huertos que los vecinos los esperaban».
Los barrios con huertos urbanos
Suerte de Saavedra fue el primer barrio en contar con huertos urbanos en 2021. En concreto, 50 parcelas. A la primera convocatoria se presentaron más de 70 vecinos y desde entonces ha sido uno de los orgullos de este barrio, contar con estas zonas cultivadas.
Las Moreras iba a ser el segundo barrio en contar con huertos urbanos, pero su proyecto ha quedado aparcado. En este tiempo solo Llera ha conseguido contar con este servicio, aunque en un proyecto menor. Cuenta con siete parcelas que están destinadas a personas mayores de 60 años.
Los vecinos del Casco Antiguo también solicitaron la creación de huertas, en las laderas de la Alcazaba, para revitalizar la zona.
Los vecinos piden que tapen los agujeros de las aceras
Una de las cuentas pendientes en Las Moreras son sus aceras. Las de las calles principales son de hormigón, se han deteriorado y están llenas de agujeros.
«Hace poco que ha habido una caída», se lamenta José Luis González, presidente de la Asociación de Vecinos de La Cañada-Las Moreras.
González afirma que hace cinco años que solicitaron al Ayuntamiento de Badajoz que reparase los agujeros que hay en el acerado y que no han obtenido respuesta. Señalan que las aceras de esta zona ni siquiera son de baldosas, sino de hormigón. Es decir, están igual que cuando se creó el barrio.
Las mayores quejas se concentran en las calles Padre Fermín Barba y Pescadores, dos de las principales que atraviesan el barrio. «Están en muy malas condiciones y hay muchas caídas», se lamenta José Luis González, que añade que hay muchas personas que viven en el barrio y es peligroso el estado de las aceras.
La Asociación de Vecinos Cañada-Las Moreras denuncia que no hay inversiones pendientes en su barrio, a pesar de que se están arreglando los acerados en otra zona. El Consistorio, indica José Luis González, asfaltó parte de las calles, «pero las dejaron a medias» y no se ocuparon del acerado.
Al tratarse de aceras de obra, que se construyeron cuando se urbanizó la zona, hay tramos de las calles en los que no hay acerado. Los solares sin urbanizar no cuentan con zona hormigonado delante, por lo que los vecinos andan por la tierra.
Otra queja de los residentes de Las Moreras es que hace cinco meses que hay ripios abandonados en la zona y no se retiran. Se trata, según la agrupación vecinal, de los escombros procedentes de un muro que se derribó debido a unas expropiaciones en la zona. «Los ripios se quedaron allí, están rodeados de vallas, pero nadie los retira», se lamenta José Luis González, que afirma que estos montones abandonados son una queja recurrente entre los residentes del barrio.
Los escombros están amontonados en la esquina entre la avenida de Málaga y Anselmo Arenas López. «La procesión (de la Virgen del Carmen) pasó por delante y ahí están los ripios. No solo molestan, es muy mala imagen y no es normal que lleven allí meses».
El presidente de la Asociación de Vecinos de las Moreras pide al Ayuntamiento de Badajoz mayor implicación en esta zona de Badajoz.
