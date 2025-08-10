HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un coche sale ardiendo en la A-66 y origina un incendio forestal a la altura de Cañaveral
Los solares donde proponen los vecinos de Las Moreras que se ubiquen sus huertos urbanos. J. V. ARNELAS

Badajoz

Las Moreras se queda sin huertos urbanos por falta de solares

Los vecinos de este barrio de Badajoz piden que se usen unas parcelas que hay para uso deportivo pero en las que no hay ningún proyecto pendiente

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:27

El solar de los huertos. Es como llaman los vecinos de Cañada-Las Moreras a un enorme terreno que hay entre el barrio y ... el parque del río. No es porque crezcan lechugas ni tomates. El apodo se debe a una promesa que no se ha cumplido. En 2022 el Ayuntamiento de Badajoz anunció que crearía medio centenar de parcelas para huertos urbanos en este barrio, pero el proyecto ha quedado paralizado.

Espacios grises

