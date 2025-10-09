HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Práctica deportiva de la FMD en la explanada situada junto al Puente Real. HOY

55 monitores de la FMD retoman las clases de las Escuelas Deportivas en Badajoz y sus pedanías

El Ayuntamiento de Badajoz ofrece este curso 5.058 plazas gratuitas para los alumnos inscritos en distintas disciplinas deportivas

R. H.

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:30

Comenta

Los escolares de Badajoz y sus pedanías ya están practicando deporte por las tardes. Al menos los que han conseguido plaza en las disciplinas que habían solicitado en las Escuelas Deportivas de la Fundación Municipal de Deportes tras el periodo de preinscripción, el sorteo, y la formalización de las inscripciones con los correspondientes monitores.

El Ayuntamiento destaca en nota de prensa que las clases ya han arrancado en 63 espacios públicos, entre pabellones y centros educativos de la ciudad y sus pedanías.

Los alumnos ya han tenido la primera toma de contacto con los deportes elegidos. Algunos escolares debutan en la disciplina elegida y otros vuelven a repetir.

Esta edición cuenta con 5.058 plazas ofertadas, 287 más que el curso anterior, en un total de 22 actividades con más de 55 monitores y la colaboración de diferentes clubes de la ciudad como Club La Parra en aeromodelismo, Club Atletismo Badajoz, Grupo Baloncesto Badajoz BB, Club Kazajoz en ciclismo, Club Adex en gimnasia artística, Club Piragüismo Extremadura, Club Piragüismo Badajoz, Club Rugby Badajoz, Club Tiro con Arco Badajoz o Club Deportivo Guadalupe en voleibol.

Por otra parte, la Fundación Municipal de Deportes retoma la gestión directa de la escuela de natación, con una oferta de 416 plazas atendidas por cuatro monitores en las piscinas municipales de La Granadilla y San Roque.

En la presentación de esta edición el alcalde Ignacio Gragera se mostró agradecido a todos los que lo hacen posible, «un proyecto de ciudad que hace sentirnos muy orgullosos» y que además es un «modelo de referencia en todo el país». Se trata de una iniciativa municipal con un presupuesto de más de 477.000 euros.

El Consistorio añade que continúa el fomento de los grupos de especial atención educativa y deporte adaptado.

Te puede interesar

