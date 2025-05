El molino de los Moscoso será un museo de Badajoz tras una inversión de 770.000 euros

La Fábrica de la Luz espera ser el Museo de Ciencia y Tecnología

El Ayuntamiento también tiene intención de recuperar la Fábrica de la Luz, que igualmente ha pasado a propiedad municipal según anunció el Consistorio. En este caso, sin embargo, no hay planes tan avanzados como en el caso del molino. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, anunció tras la compra que espera que la fábrica sea la sede de las exposiciones del Museo de Ciencia y Tecnología. E l Museo de la Ciencia de Badajoz es un proyecto que cuenta con una fundación, pero aún no tiene fecha de apertura. La intención de sus promotores es ir teniendo algunos espacio expositivos. Para ello tratan de captar inversiones, pero no hay un proyecto firme ni plazos. El problema de la Fábrica de la Luz es que es un espacio mucho más grande que el molino. Es decir, su recuperación exigirá mucho más dinero y puede retrasarse.