Un mirador a la historia de Badajoz

Con una vista de 360 grados de Badajoz, la terraza de la sede que la Fundación CB tiene en la calle Montesinos presume, desde que ... abrió al público el año pasado, de ser uno de los rincones que ofrecen una de las mejores panorámicas de la ciudad. Este lugar, que está abierto al público desde su inauguración, será a partir de ahora una parada más en las visitas guiadas que se lleven a abo en la ciudad.

Para ello, la fundación ha creado un skyline con ocho paneles informativos donde explican los diferentes edifcios que se ven desde su terraza. «Cuando descubrimos esta terraza supimos que desde aquí se puede contar la historia de la ciudad. Por eso hemos puesto en marcha este mirador magnífico desde él que se puede contar la historia desde que Ibm Marwan apareció en la ciudad hasta estos últimos momentos en los que nos encontramos», subrayaba el director de la fundación, Emilio Jiménez, en la presentación de este nuevo proyecto que ha tenido lugar este lunes en la terraza de la Montesinos.

En el la presentación del proyecto 'Vuelta al horizonte', también ha estado el presidente de la fundación, Emilio Vázquez; el especialista en historia militar y de Badajoz, Álvaro Meléndez que junto a la guía local del Ayuntamiento, Maribel Paredes son pieza clave del programa. «Ellos son los especialistas en la historia de la ciudad y desde aquí podrán hacer lecciones y talleres de historia, así como visitas turísticas», explica Jiménez que asegura que desde la fundación quieren dinamizar todos los colectivos incluidos el de los guías turísticos.

Lo novedoso del proyecto está en que la terraza de este edificio formará parte de recorridos turísticos que realicen los guías locales. «Esta terraza ya estaba abierta y la ciudadanía podrá seguir viniendo de manera gratuita y con el horario de apertura para poder disfrutar de ella», matizó el director de la fundación que aseguró que quería que la terraza fuese algo más. «Queríamos que hubiera algún tipo de actividad», zanjó.

Historia desde el Casco Antiguo

Un recorrido con ocho puntos de referencia marca la visita a esta terraza que comienza por el edificio de 'La Giralda', englobado en la vista número uno, junto con Casa Álvarez o el Hospital Universitario y el Campus y termina con la vista número ocho por la casas decimonónicas familiares, Álvarez, Lopo y la Torre siglo XXI. «Estos puntos son para que la personas que lleguen aquí tenga una mínima referencia de lo que nos rodea y engloba a 48 edificios de los más interesantes», subraya Álvaro Meléndez que indica que desde las vistas del Casco Antiguo se puede conocer la historia de España.

Por su parte, Maribel Paredes asegura que la terraza es un lugar privilegiado para «enseñar a ver» el patrimonio que tiene Badajoz. «Desde aquí podremos desarrollar una visión periférica donde apoyados en estos ocho paneles vamos orientar a los visitantes en el conocimiento de la historia de la ciudad».

Para Paredes estas vistas provilegiadas permitirán mostrar como crece Badajoz, desde su fundación en el cerro de la Muela hasta la muralla del S.XVII, pasando por los primeros barrios en el Arrabal oriental. «Desde aquí arriba van a ver todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Pero no estamos acostumbrados a ver, miramos pero no vemos, y tenemos una historia muy rica, porque Badajoz no solo son guerras. Somos muy importantes en la historia de España«, asegura la guía turística.

En la presentación 'Vuelta al horizonte', también ha estado el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, que agradece a la fundación CB su labor. «Estamos en un entorno del Casco Anntiguo al que le cuesta mucho más despegar que a otros como la plaza de España o la plaza Alta y eso lo hemos visto estas navidades que hemos comprobado lo que cuesta hacer transitar a la gente por determinados lugares del casco», señalaba en referencia al mercado de la plaza de Santa María, muy próximo a la sede de la Fundación.

En esta línea Casablanca asegura que desde el Ayuntamiento intentan atraer a más población hasta esta zona de la ciudad, pero que es esencial el trabajo y la apuesta que también hacen por ello instituciones como la Fundación CB, a quiénes agradece su labor.

Visitas gratuitas

Con los paneles ya colocados no será hasta la próximas semanas cuando las visitas guías y los talleres de 'Vuelta al horizonte' comiencen a funcionar. Para participar en ellos será necesario reservar las visitas guiadas a través de la página web de la fundación. El límite de los participantes rondará las 15 o 20 personas. «Al ser gratuito a veces ocurre que la gente se inscribe y algunos no acuden. En todo caso es necesaria la inscripción, y a través de la web se informará de los horarios y periódos de visitas que pondremos en marcha cuanto antes», asegura Jiménez satisfecho porque la fundación recibe más de 2.000 visitas al mes.

El presidente de la Fundación CB, Emilio Vázquez, aseguró que lo único que pretenden desde esta terraza es dar a conocer la ciudad a través de la vista que ofrece toda su historia. «Creo que es una oportunidad única para una ciudad como Badajoz».