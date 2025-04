Los 140 taxis de Badajoz, listos para el último fin de semana de la feria de San Juan

«Nuestra demanda y la de los VTC no es la misma»

A Badajoz no han llegado compañías como Uber o Cabify, pero sí existen licencias de VTC (vehículos de transporte con conductor) en la ciudad. Sin embargo, desde el colectivo de taxis no consideran que sean especialmente perjudiciales para su negocio. «Son legales y funcionan, pero su demanda es totalmente distinta a la nuestra», declara Pablo Serrano, presidente en funciones de la asociación de taxistas, que sí reconoce que el precio de las licencias ha bajado bastante en los últimos años. «Durante el 'boom' de la construcción superaron los 120.000 euros y ahora pueden estar en una horquilla de entre 90.000 y 100.000 euros», calcula. Unas cuantías que fluctúan mucho en función del volumen de personas que quieran deshacerse de ellas. «En los próximos cinco años entrarán en edad de jubilación ocho o diez compañeros, lo que no quiere decir que todos vayan a jubilarse», puntualiza.