R. H. Miércoles, 26 de marzo 2025, 10:07 Comenta Compartir

El cantaor Miguel Poveda llega a Badajoz con su gira 'Poema del Cante Jondo'. El concierto será este viernes 28 de marzo, a las nueve de la noche, en el Teatro López de Ayala.

Este nuevo viaje musical del artista catalán, que lleva el nombre de su último disco, busca dar vida a los textos del libro Poema del Cante Jondo de Federico García Lorca junto con el legendario guitarrista Jesús Guerrero. El espectáculo tiene una duración de 120 minutos.

En el mágico cruce de las artes, Miguel Poveda emprende un nuevo viaje sonoro junto al guitarrista Jesús Guerrero para dar vida a los evocadores textos del Poema del Cante Jondo, de Federico García Lorca. Ambos han conseguido crear uno de los mejores discos de flamenco de los últimos años, donde se muestra al Miguel más cantaor que nunca interpretando de manera magistral los textos de su amado y admirado Federico. En cada compás, el álbum revela una cuidadosa amalgama de la rica herencia del cante jondo y la poesía profunda de Federico. La guitarra de Jesús Guerrero, oriundo de San Fernando, añade una dimensión única, ofreciendo un acompañamiento 'flamenquísimo' y que hace las delicias de todo aficionado a la música flamenca.

Raíces del flamenco

'Poema del Cante Jondo' no solo es un álbum musical sino un encuentro íntimo con las raíces del flamenco y el amor que cada uno de los protagonistas del disco han puesto en él a lo largo de sus vidas, a través del cante, la guitarra, percusión, palmas y cómo no, de la poesía. A este le acompaña una gira junto al maestro Jesús Guerrero donde no solo interpretan el flamenco con maestría, sino que también se sumergen en la esencia lírica de Federico, dando vida a las palabras del poeta a través de su inconfundible voz y volviendo a la esencia más pura y desnuda del estío que lo vio nacer.

Esta fusión de la poesía lorquiana más telúrica y flamenca con la expresividad del cante y la guitarra de estos dos artistas, crea una experiencia única donde la intensidad emocional del cante jondo se entrelaza con las profundas reflexiones de Lorca sobre el alma del flamenco. La gira se convierte así en un encuentro íntimo donde el flamenco más auténtico es el protagonista junto con la riqueza cultural de todos los ingredientes que lo conforman, no dejando a nadie indiferente.

Miguel Ángel Poveda León nació en 1973 en Barcelona, en el seno de una familia humilde. Desde pequeño se sintió atraído por el cante flamenco y empezó a practicarlo en su casa hasta que a los 15 años subió por primera vez a los escenarios, pero no fue hasta 1993, en el 33º Festival Nacional del Cante de las Minas, que junto con el guitarrista Juan Ramón Caro no solo fue seleccionado, sino que además fue galardonado con cuatro de los cinco premios. A partir de entonces, su carrera como cantaor despegó, conquistando los escenarios de dentro y fuera de nuestro país y convirtiéndose en una de las voces del flamenco más importantes de nuestra generación.