Metal Frame, elegida Pyme del Año en Badajoz Accésits de Innovación y Digitalización a Corchos Oliva, Formación y Empleo a Agroproyectos, y Pyme Sostenible a Secoex

Redacción Badajoz Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La empresa Metal Frame Renovables recibió anoche el premio Pyme del Año 2025 de Badajoz, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con la Cámara de España y HOY.

El acto, que reunió a un centenar de representantes empresariales, políticos e institucionales, contó con la bienvenida del presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, que resaltó el valor de las pymes «que día tras día, con esfuerzo y tesón, mantienen vivo el pulso de la economía, generan empleo, y contribuyen al bienestar de miles de familias».

La empresa Metal Frame es una pyme que se dedica a cubrir la necesidad de soluciones estructurales integrales en el sector fotovoltaico. El jurado ha valorado especialmente su aportación a la creación de empleo y capacidad de generar riqueza en la provincia, así como su actividad exportadora y crecimiento, como méritos para alzarse con este premio.

Además, se han concedido los accésits de Innovación y Digitalización, que ha ido a parar a Corchos Oliva; Formación y Empleo a Agroproyectos; y Pyme Sostenible a Secoex.

Metal Frame concurrirá al premio nacional Pyme del Año 2025, que se elegirá entre los ganadores de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2026, en un gran evento que se celebrará en Madrid.

Asimismo, los ganadores de los accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus acciones de internacionalización, sus políticas de formación y empleo o innovación y digitalización y las que tienen implantadas más medidas de sostenibilidad.