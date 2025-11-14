HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Metal Frame, elegida Pyme del Año en Badajoz

Accésits de Innovación y Digitalización a Corchos Oliva, Formación y Empleo a Agroproyectos, y Pyme Sostenible a Secoex

Redacción

Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La empresa Metal Frame Renovables recibió anoche el premio Pyme del Año 2025 de Badajoz, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con la Cámara de España y HOY.

El acto, que reunió a un centenar de representantes empresariales, políticos e institucionales, contó con la bienvenida del presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, que resaltó el valor de las pymes «que día tras día, con esfuerzo y tesón, mantienen vivo el pulso de la economía, generan empleo, y contribuyen al bienestar de miles de familias».

La empresa Metal Frame es una pyme que se dedica a cubrir la necesidad de soluciones estructurales integrales en el sector fotovoltaico. El jurado ha valorado especialmente su aportación a la creación de empleo y capacidad de generar riqueza en la provincia, así como su actividad exportadora y crecimiento, como méritos para alzarse con este premio.

Además, se han concedido los accésits de Innovación y Digitalización, que ha ido a parar a Corchos Oliva; Formación y Empleo a Agroproyectos; y Pyme Sostenible a Secoex.

Metal Frame concurrirá al premio nacional Pyme del Año 2025, que se elegirá entre los ganadores de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2026, en un gran evento que se celebrará en Madrid.

Asimismo, los ganadores de los accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus acciones de internacionalización, sus políticas de formación y empleo o innovación y digitalización y las que tienen implantadas más medidas de sostenibilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  3. 3 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  4. 4

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE
  5. 5

    La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades
  6. 6 El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar
  7. 7

    Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia
  8. 8 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  9. 9 Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia
  10. 10

    La familia del joven muerto en una reyerta en Cáceres se persona como acusación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Metal Frame, elegida Pyme del Año en Badajoz

Metal Frame, elegida Pyme del Año en Badajoz