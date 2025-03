El mercado navideño de Santa María espera mejorar las ventas en vacaciones

En los tres fines de semana que lleva abierto al público el mercado navideño de la plaza de Santa María, Elvira Cortés ha recaudado en ... total poco más de 350 euros. Una cantidad muy inferior a la que obtuvo hace dos años, cuando el Ayuntamiento de Badajoz ubicó el stand en el que vende los dulces y pasteles caseros del obrador pacense 'Artesanos Panvira', en el paseo de San Francisco. «Allí el mejor día de ventas era el sábado, y en un día ganaba alrededor de 400 euros, pero aquí las ventas están siendo horribles«, cuenta Cortés.

Esta comerciante, es una de las tres que queda en el mercado Navideño de Santa María, donde el Ayuntamiento ha instalado este año un mercado navideño en el que de los cinco puestos que abrieron el 29 de noviembre ya solo quedan cuatro. «Los compañeros de Valladolid decidieron irse después del puente porque no habían conseguido vender nada», afirma Elvira.

Con su marcha ha quedado vacía una de las casetas de la plaza, algo que según los comerciantes no ha despertado preocupación alguna al Consistorio que no ha manifestado en estas semanas a los tenderos su preocupación ante las bajas ventas de este mercado. «Nos dijeron que era una apuesta para este año, pero no han venido a vernos ni a interesarse por cómo nos va», dice indignada.

Ante la escasez de ventas los comerciantes anunciaron que de no mejorar la situación cerrarían después del puente de diciembre, y aunque no han remontado han decidido seguir en la plaza el próximo fin de semana. «Tenemos la esperanza de que con las vacaciones de Navidad la situación mejore algo. Habíamos pensado en abrir solo por las tardes pero queremos ver si este fin de semana víspera de festivos y con la gente ya de vacaciones vendemos algo más«, subraya Elvira.

Previsión de 20 mil personas

Pese a que comiezan las vacaciones si se mantendrán cerrados de lunes a jueves como han hecho desde el comienzo, pues pese a que este mercado, al igual que el de San Francisco nació con intención de abrir todos los días falta de público los días laborales les ha obligado a cerrar para al menos reducir costes.

La plaza, vacía por las mañanas, no se asemeja a la previsión que el Consistorio dio a los vendedores que esperaban recibir unas 20 mil personas, y que apenas se acerca a las 200 entre semana por las visitas de los escolares al Museo. «La iniciativa que tenía el Ayuntamiento para traer a mucha gente si la cumplen, vienen muchas personas pero son todos niños, no hay adultos y un niño no tienen capacidad económica«, apuntan.

Según los comerciantes el problema está en que el Ayuntamiento no ha hecho una campaña de publicidad para dar a conocer a la población la existencia de este mercado. «Nos ha ayudado más el periódico, porque muchas personas del barrio han venido a comprar, y nos han contado que lo han hecho porque han leído nuestra situación en el HOY».

Sin carteles que anuncien el mercado, sin luces que lleguen hasta la plaza más allá de las que ha colgado la Fundación CB, y con los precios muy ajustados, pues los dulces de Elvira cuestan 1,50 euros y los goffres de Soledad Suárez a cuatro. «Los precios no son el problema, sino estar aquí que no viene nadie porque no ha sido una buena opción montar aquí el mercado. Esperamos que al menos sirva de experiencia para que no pase lo mismo el próximo año», dice Elvira que por otro lado no se atreve a cerrar porque entonces perderían puntos para poder estar el próximo año en San Francisco.