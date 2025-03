Ventas discretas en el mercadillo de Las Vaguadas pero ganas de repetir

El aparcamiento del centro comercial de Las Vaguadas estrenó este sábado un nuevo paisaje, el de los toldos de un mercadillo con sus artículos variados, ... los reclamos de 12 pares de calcetines a cinco euros, colchas, recipientes de barro, artículos de limpieza y ferretería,... Había de todo menos fruta y verdura porque así se acordó, para no entrar en competencia directa con los negocios cercanos, entre la Asociación de Vecinos que preside Guillermo Vilasán y la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex), con Julián Cruz al frente.

Ha sido algo parecido a una experiencia piloto, decían ambos al inicio de la jornada pues la idea era que si tiene aceptación intentar repetir con una frecuencia por determinar que sería quincenal, mensual o lo que decidan las partes.

A media tarde Julián Cruz, que además tiene un puesto de textil, ya estaba en condiciones de valorar la experiencia y reconoció que las ventas habían sido discretas por la falta de visitantes que se habrían ido de puente, a la Feria del Queso o a la de Sevilla, pero en cualquier caso permitieron salvar el día. De hecho, la idea es repetir. «Hemos sido muy bien recibidos por los vecinos y la propuesta que le vamos a hacer al Ayuntamiento y a la asociación de vecinos es hacer los sábados cada quince días, pero de ocho de la tarde a doce de la noche porque hemos notado que hemos tenido aceptación por los vecinos y nos hemos sentido muy bien recibidos», decía prácticamente al finalizar la jornada.

De este modo, los comerciantes ambulantes empiezan a penetrar en las barriadas de Badajoz con mercadillos alternativos a los ya clásicos de cada martes y domingo. El de este sábado en Las Vaguadas es más pequeño, con solo 30 puestos, la mayoría llegados de Badajoz, pero también de Mérida, Montijo o Portugal.

«Una vez al mes me parece buena idea porque esto es una zona dormitorio sin mucha vida social» Margarita Villalba Vecina de Las Vaguadas

En los días previos se fue avisando para que los coches no estacionaran junto al espacio que se había reservado junto al centro comercial de Las Vaguadas, lo cual se ha respetado salvo en un par de casos en los que al final ha intervenido la grúa. A las diez de la mañana el mercadillo estaba prácticamente montado, y una hora después ya se veía algún grupo de adolescentes y los primeros clientes, sobre todo mujeres.

Margarita Villaba, vecina de la zona, se paseaba por los puestos. Visitante esporádica del mercadillo semanal de los domingos que se monta en El Nevero, este sábado acudió al de su barrio, sobre todo, por curiosidad. «Una vez al mes me parece buena idea porque esto es una zona dormitorio sin mucha vida social. La única placita que hay es esta y sería estupendo porque le daría más vida al barrio en estas fechas. La idea me parece genial, aunque hacerlo cada sábado quizás sea demasiado. Yo he venido por apoyarlos y que se vea gente y de paso tomarme un café. Además, a veces me gusta ir a los mercadillos a ver porque tienen unas buenas telas y verduras y frutas que son buenas».

Esto último es lo que se acordó no vender en los puestos para no afectar a los comercios habituales. Por ejemplo, Dulcilandia, una tienda que vende todo tipo de artículos, sobre todo de alimentación. Su dueña decía por la mañana que en lo único que les afecta es que hoy la gente no puede aparcar enfrente, que es el hábito que tienen sus clientes, si bien se ha mostrado comprensiva. «No pasa nada, es un día nada más y hay que compartir».

Julián Cruz, que representa a los comerciantes, explicaba a primera hora que durante el confinamiento la gente se acostumbró a comprar por Internet y las ventas en su sector se han reducido muchísimo. «Por eso hemos intentado llegar a las barriadas y a las urbanizaciones porque el mercadillo lo tenemos con mucho déficit de visitas y ventas y el domingo si no fuera por nuestras clientas de Portugal no podríamos subsistir. Aquí en Las Vaguadas Acaex y la asociación de vecinos hemos dialogado para fomentar la venta al aire libre. Solo nos pidieron que no hubiera frutas ni verduras porque había establecimientos de otros autónomos que las vendían».

Ampliar Julián Cruz (de Acaex, en el centro) junto a los representantes vecinales Guillermo Vilasán (dcha.) y Pedro Palomo esta mañana. José Vicente Arnelas

Eladio Buzo, concejal de Mercados, se dio una vuelta por este primer mercadillo que se celebra en Las Vaguadas. «Esto surge igual que Cerro Gordo. Allí falta actividad comercial pero hay una población que pide que se hagan cosas. Como tenemos una asociación de comerciantes que me cuenta que están pasando dificultades en los mercadillos de los martes y el domingo pues el Ayuntamiento ha colaborado para que hablen entre ellos para hacer mercadillos extraordinarios. Los hemos hecho nocturnos o en días de fiesta y les ha ido bien. Ahora como en Las Vaguadas hay pocas tiendas y la asociación de vecinos lo ha visto bien pues se ha hecho esta prueba para ver la aceptación, y si la hay pues se acuerda una frecuencia».

Buzo reconoce no obstante que esta idea no es exportable a todas las barriadas de Badajoz y pone el ejemplo de San Roque, que tiene su propio tejido comercial y una iniciativa así la ven como competencia directa.

La idea inicial este sábado en Las Vaguadas es estar de diez de la mañana a diez de la noche, aunque algunos comerciantes dudaban a primera hora de si merecería la pena aguantar todo el día si no hubiera ventas. De momento, el tiempo estaba acompañando porque ni llueve ni hace calor y el goteo de gente empezaba a notarse en una mañana de sábado que, según el presidente vecinal, Guillermo Vilasán, no suele haber demasiada gente.