Mercadillo el día del Pilar para animar las ventas en Badajoz

La festividad del Pilar se celebró de manera especial para los vendedores ambulantes de Badajoz, que aprovecharon el día festivo para celebrar un mercadillo extraordinario en el polígono El Nevero. «Aprovechamos que es fiesta para poner aquí el mercado, es una buena oportunidad de atraer ... al público ya que los martes o los domingos muchas personas trabajan«, afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex), Julián Cruz.

Desde las seis de la tarde casi un centenar de puesto se desplegaron en la parcela del polígono donde se colocan todos los domingos. Con el mercurio casi a treinta grados, Ramón Salazar colgaba de sus perchas abrigos, jerséis y chaquetas. «Esto es un desastre, el calor nos está asfixiando, el inicio de temporada este año lo hemos perdido porque no hemos vendido nada», contaba el tendero.

Con el objetivo de dar salida a muchas de las prendas de lana que colgaban de sus perchas y que recorren cada día en su furgón los diferentes pueblos de Extremadura, Salazar ofrecía su género a cinco euros. «Lo hago así para animar las ventas porque si no me voy con todo de vuelta, pierdo dinero en algunas cosas. La venta 'on line' también nos está haciendo mucho daño», señaló.

La táctica de Ramón para captar nueva clientela le funcionó con Ana Cordero. Esta pacense llevaba un vestido, varios jerséis y un par de pantalones. «Dicen que por fin va a hacer frío así que ya es hora de ir preparando el armario», contaba.

Cordero pudo ir al mercado porque se celebró en día festivo. Trabaja por turnos y cuenta que para ella es complicado ir los domingos, por lo que le parece ideal el mercado en festivo. «He venido por no estar en casa y dar una vuelta, no tenía idea de comprar mucho pero he encontrado cosas baratas y he decidido aprovechar», relató.

No corrieron con la misma suerte Julia Hernández y su amiga Elisa de Diego. Ellas aprovecharon el día libre en el trabajo para comprar unas telas. «Hemos venido buscando una tela concreta, pero no hay. Nos hemos llevado un poco de sorpresa porque esperábamos algo más especial al ser extraordinario. Pero es lo mismo de todos los domingos, incluso hay menos puestos», contaba Julia.

Black Friday

El de este jueves no será el único mercado extraordinario que se celebre en Badajoz, pues Julián Cruz asegura que tienen permiso para celebrar un mercadillo durante todo el día con motivo del 'Black Friday'. «Si el Faro puede estar abierto hasta las 10 de la noche no entiendo por qué no podemos estar vendiendo nosotros como comerciantes que somos».

En cuanto a los servicios de los que disponen en el recinto donde se celebra el mercadillo, Cruz reclama más puntos de luz, y baños portátiles para poder atender a los clientes en condiciones óptimas.

Por otro lado, reclama una reducción del precio del suelo. «No estamos vendiendo nada con estas temperaturas, el gasoil no deja de subir y eso hace que muchos comerciantes no vengan», señaló. Esta situación preocupa también a Justo Montañez, quien aseguraba que viajar desde Puebla de la Calzada, donde vive este vendedor, antes le salía por 15 euros y ahora necesita 25.