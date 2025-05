La mejor hamburguesa se come en Badajoz

Luces de colores, mucha música y mucho calor es lo que da la bienvenida a los centenares de personas que desde el día 22 se ... acercan al recinto que la ruta de las hamburguesas 'The Champions Burguers' ha dispuesto en el estacionamiento del centro comercial El Faro, donde estos días es casi imposible aparcar.

Lo que desde lejos parece un festival de verano en un recinto 'chill out', el olor a carne asada lo convierte en un festival de hamburguesas. 22 restaurantes de diferentes partes de España se han subido a las food trucks, donde cada uno de ellos llega a cocinar hasta 150 hamburguesas por hora en los picos de mayor afluencia.

Como cualquier festival, a este festín de comida también acuden personas de fuera de la ciudad que no quieren perderse el sabor de las mejores hamburguesas del país. «Hemos venido a Badajoz por las hamburguesas. Es un evento que no se ha realizado antes aquí, y queríamos probar cosas nuevas», contaban Virginia Rodríguez y Francisco Gómez, que vinieron desde Alange.

Ellos aprovecharon que su hija vive en la ciudad para ir con ella. Cuentan que lo más difícil fue elegir entre los 22 tipos de elaboraciones que había. «Nos ha costado decidirnos, hemos visto todas las opciones, algunas son muy buenas», contaban.

Para ellos, lo bueno que tienen estas hamburguesas es que están más elaboradas y son más originales que las que cocinan en cualquier restaurante. «Ha merecido la pena el viaje porque se sale de lo normal en lo que es comida rápida», sentenció Francisco, al que aún así no le pareció económico su precio, 12,95 euros.

Desde Mérida vino Nazaret Rueda porque quería cenar estas hamburguesas tan famosas. «Llaman mucho la atención por como está todo organizado y porque llevan ingredientes muy originales», decía mientras se comían su hamburguesa, que tenía el pan de color rosa.

Ella vino el jueves con su pareja y su hija porque querían evitar las aglomeraciones del fin de semana, sin imaginarse que un día laboral también acudiría un gran número de personas.

Calidad

Las hamburgueserías presentes en la ruta, que termina el domingo en Badajoz para seguir recorriendo otras ciudades, aseguran que el éxito de sus elaboraciones está en la calidad de los productos que utilizan. «Detrás de cada una de ellas hay mucho trabajo porque nosotros queremos que el cliente que ha pagado 12,95 repita», contaba Francisco García, de Moa Brasas, que venía desde Alicante.

Su hamburguesa estaba hecha con pan brioche de mantequilla y patata, relleno de carne picada de chuletón, queso y filete de wagyu. «En las cuatro ciudades donde hemos estado ya ha tenido una aceptación increíble y aquí está siendo igual. Estamos muy contentos, aunque está siendo peculiar porque con el calor la gente viene última hora de la tarde».

Las temperaturas también afectaron a Andreína Díaz. La propietaria de la firma de hamburguesas zaragozana Nola Smoke cuenta que aunque están teniendo mucha afluencia esperaban a más personas. «Está haciendo muchísimo calor y creemos que eso ha tenido algo que ver. Aún así estamos muy contentos, nuestra creación es muy buscada porque es como comerse una carbonara de autor», decía mientras no dejaban de emplatar hamburguesas.

Sin muchas ganas acudió Juan Carlos Hernández, que fue para acompañar a sus hijas y terminó cenando con toda la familia, ya que se encontró allí con sus hermanas y primos. «Es la primera vez que vengo, mis hijas ya han estado aquí otros días, pero a mí me gusta más comer de cuchara aunque me ha gustado mucho. La hamburguesa que me he comido está muy bien elaborada, el sabor es diferente al que tienen la que puedes comer en otros lugares y la carne está muy buena», decía contento porque la Champions burguers les sirivió para reunir a la familia.

A ellos no les costó encontrar mesa, y eso que la suya era la más numerosa de todas. Llegaron a primera hora y aún había asientos libres. Aún así Juan Carlos no quiso esperar las colas que había en algunas food trucks. Por eso, a diferencia de los más jóvenes eligió la hamburguesa donde menos cola había. «Mis hijos venían buscando una elaboración en concreto, a mí me daba igual todas están igual de buenas».

Su sobrino en cambio fue buscando la hamburguesa 'Tarantin'. La vio por las redes sociales y le llamó la atención su decoración. «Está muy buena porque lleva salsa picante, ya que estamos aquí hay que elegir las mejores porque algunas son más convencionales», sentenció.

Las food trucks estarán en Badajoz hasta el domingo, que es el tiempo que tienen los asistentes para probar estas creaciones y votar a través de una aplicación por su favorita.