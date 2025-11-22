El Meiac presenta una muestra con obras de once artistas iberoamericanos ‘Esto es lo verdadero’ se podrá visitar hasta el 5 de abril e incluye dos piezas del extremeño Abel Jaramillo

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) ofrece hasta el 5 de abril la exposición ‘Esto es lo verdadero’, que reúne a destacados creadores iberoamericanos y europeos para revisar la vigencia crítica de ‘Los desastres de la guerra’, de Francisco de Goya.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, asistió ayer a la apertura de la muestra, donde destacó la «importante apuesta» del Meiac por «tender puentes con Iberoamérica a través del arte contemporáneo». «Tres décadas en las que ha construido una identidad propia dentro del panorama cultural español, convirtiéndose en un puente entre Extremadura, Europa e Hispanoamérica», apuntó Bazaga.

Hace dos siglos, Goya retrató en sus grabados una visión estremecedora de la violencia, los desplazamientos forzados, la injusticia y la devastación generada por la Guerra de la Independencia. Así, y frente a la iconografía triunfalista que predominaba en su época, Goya puso el foco en las víctimas y adoptó una posición de denuncia pública y compromiso ciudadano.

El proyecto expositivo, que incluye fotografías, instalaciones, escultura y videoperformance, toma su título del último grabado de la serie, ‘Esto es lo verdadero’, la única que ofrece serenidad y esperanza y que introduce la posibilidad del futuro y la transformación social en una escena completamente amable con personajes lozanos y elementos propios de labranza.

Comisariada por Adonay Bermúdez, la exposición propone un «diálogo contemporáneo» con la obra del pintor aragonés a través de once creadores del ámbito iberoamericano, entre los que se encuentra el extremeño Abel Jaramillo, con dos obras. El proyecto incorpora también la mirada de Tania Candiani, Regina José Galindo, Teresa Margolles, Voluspa Jarpa y Lotty Rosenfeld, Patrick Hamilton, Nuno Nunes-Ferreira, Acaymo S. Cuesta, Avelino Sala y Alejandro de la Guerra.