HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una de las obras. HOY

El Meiac presenta una muestra con obras de once artistas iberoamericanos

‘Esto es lo verdadero’ se podrá visitar hasta el 5 de abril e incluye dos piezas del extremeño Abel Jaramillo

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) ofrece hasta el 5 de abril la exposición ‘Esto es lo verdadero’, que reúne a destacados creadores iberoamericanos y europeos para revisar la vigencia crítica de ‘Los desastres de la guerra’, de Francisco de Goya.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, asistió ayer a la apertura de la muestra, donde destacó la «importante apuesta» del Meiac por «tender puentes con Iberoamérica a través del arte contemporáneo». «Tres décadas en las que ha construido una identidad propia dentro del panorama cultural español, convirtiéndose en un puente entre Extremadura, Europa e Hispanoamérica», apuntó Bazaga.

Hace dos siglos, Goya retrató en sus grabados una visión estremecedora de la violencia, los desplazamientos forzados, la injusticia y la devastación generada por la Guerra de la Independencia. Así, y frente a la iconografía triunfalista que predominaba en su época, Goya puso el foco en las víctimas y adoptó una posición de denuncia pública y compromiso ciudadano.

El proyecto expositivo, que incluye fotografías, instalaciones, escultura y videoperformance, toma su título del último grabado de la serie, ‘Esto es lo verdadero’, la única que ofrece serenidad y esperanza y que introduce la posibilidad del futuro y la transformación social en una escena completamente amable con personajes lozanos y elementos propios de labranza.

Comisariada por Adonay Bermúdez, la exposición propone un «diálogo contemporáneo» con la obra del pintor aragonés a través de once creadores del ámbito iberoamericano, entre los que se encuentra el extremeño Abel Jaramillo, con dos obras. El proyecto incorpora también la mirada de Tania Candiani, Regina José Galindo, Teresa Margolles, Voluspa Jarpa y Lotty Rosenfeld, Patrick Hamilton, Nuno Nunes-Ferreira, Acaymo S. Cuesta, Avelino Sala y Alejandro de la Guerra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  6. 6 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  7. 7 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  8. 8 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  9. 9 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura
  10. 10

    El puerto de Badajoz triunfa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Meiac presenta una muestra con obras de once artistas iberoamericanos

El Meiac presenta una muestra con obras de once artistas iberoamericanos