41 médicos de familia critican que los especialistas no atienden a algunos pacientes

41 médicos de la ciudad firmaron un escrito enviado en julio a la gerencia del área de la salud reclamando un cambio para que los ... especialistas dejen de rechazar pacientes en función únicamente de los protocolos e ignorando el ojo crítico de la atención primaria. Tres meses después, la situación no ha cambiado.

Lo explica Juan José Torres, médico de familia del centro de salud de Ciudad Jardín, vocal de atención primaria del colegio de médicos de Badajoz y uno de los firmantes del escrito.

Diagnosticó una fibromialgia «de libro» a una de sus pacientes, que volvió a la consulta reclamando una consulta con el especialista para que este le firmara un certificado que necesitaba para solicitar una prestación social. Él cursó la petición y el especialista la rechazó por falta de análisis. Los tuvo que solicitar y enviar de nuevo la petición de consulta. «Se ha demorado la consulta durante dos o tres meses cuando la paciente necesitaba esa consulta urgentemente» y al médico de cabecera no le quedaba duda de su diagnóstico.

Otro paciente reclama ver al traumatólogo por dolores intensos en una rodilla, pero el especialista le rechaza por sobrepeso. Si el pacense tiene un índice de masa corporal (IMC) superior a 35 se considera que esos dolores son normales y no les atiende un traumatólogo. Pero el usuario vuelve a la consulta del médico de cabecera, se queja de los dolores y duda de que haya pedido esa consulta en el especialista.

A aquellos pacenses con más de 65 años que se quejan de pérdida de audición, no suelen verlos porque consideran que el deterioro se debe a la edad. «Nos piden que valoremos si querrá ponerse un sonotone (audífono). Parece que es de chiste, pero es lo que vivimos».

Todo esto causa un exceso de trabajo en la atención primaria, donde los médicos tienen que ver al paciente en varias ocasiones por el mismo motivo. También genera estrés en las consultas porque los usuarios se enfadan. Y, en muchos casos, empuja a los enfermos a los seguros privados.

«Los ciudadanos de clase media sostienen los servicios públicos con sus impuestos. Si empiezan a dudar de que el dinero que va a Sanidad está bien empleado porque su experiencia les dice que no reciben la atención adecuada, en dos generaciones el servicio de salud estará desmantelado. Volveremos a la sanidad para pobres y la sanidad para ricos», denuncia Juan José Torres. «Y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos en gestión sanitaria».

«Siempre ha habido incidencias»

Este médico con casi 40 años de experiencia en la primera atención a los pacientes explica que siempre han tenido incidencias, pero que ahora registran más que nunca. Según sus datos, «entre julio de 2020 y mayo de 2021 los especialistas han rechazado 6.545 pacientes que se han quedado en tierra de nadie».

Entre julio de 2020 y mayo de 2021, los especialistas han denegado 6.545 consultas pedidas por la atención primaria

Los problemas vienen de la aplicación de los protocolos para atender a los usuarios. El doctor Torres dice que no se niegan a trabajar con ellos y que estos son necesarios, pero también añade que no se evalúan y no se les hace un seguimiento, de manera que no se sabe si su resultado es satisfactorio.

En los seis o siete minutos que tienen para atender a un paciente, el médico de familia debe tener en su cabeza los protocolos que existen por las diferentes especialidades para saber qué pruebas deben pedir y que el paciente llegue con todas realizadas a la siguiente consulta.

En cada protocolo existen subprotocolos, lo que prácticamente hace imposible tenerlo todo en la mente. Así que en mitad de la consulta deben entrar en el sistema para mirar los documentos, pero a la vez no retrasarse para no bloquear la consulta.

«Todo esto es muy grave porque se vulnera la ley de Sanidad. Los pacientes tienen derecho a ser atendidos por los servicios hospitalarios especialistas», incide. Además, insiste en que el protocolo establecido por el SES no puede estar por encima de la Ley Sanitaria. «Pedimos que se cumpla la legislación», insiste. Critica que los protocolos no han sido «consensuados ni difundidos».

En estos tres meses que han pasado desde el escrito, las consultas se repiten por las mismas dolencias. La respuesta que han recibido de la gerencia del área de salud «viene a decir que nos agradecen el escrito, pero que vamos a seguir igual». Los médicos se pusieron en contacto con la Defensora del Usuario del SES, que también elevó la queja y recibió una respuesta similar.