La media maratón Badajoz-Elvas es para los valientes

A las diez y media de este domingo, una bocina a manos del alcalde, Ignacio Gragera, marcó el inicio de la media maratón Badajoz-Elvas ... en la avenida de Huelva. Un centenar de corredores partieron del bulevar con destino al estadio de atletismo de la localidad portuguesa, donde muchos habían llegado una hora y media después.

El más veloz de todos los corredores fue Bruno Paixao, del Beja Atletico Clube, con una marca de 1:10:39 y la mujer que se coronó como la más rápida fue Mercedes Pila Viracocha. Hizo el recorrido en 1:26:57.

Antes de las diez ya había ambiente de corredores en Badajoz, algunos entrenando, otros enganchándose el dorsal y unos cuantos haciéndose fotos. Es una prueba complicada, a la que solo se arriesgan los corredores experimentados o los más valientes. La «cuesta del Paga Pouco», como la conocen los pacenses, hace que muchos se desanimen y prefieran hacer la vuelta. La Elvas-Badajoz el 13 de noviembre contará con más aficionados al running.

A pesar de ello, este domingo hay quien realiza la prueba por primera vez. Como la elvense Lina Comprido, que a sus 49 años empezó hace tres a realizar caminatas y, de ahí, se aficionó al deporte de moda. Suele hacer entrenamientos de entre 6 y 7 kilómetros, algún día ha llegado a los diez. Pero está convencida de que puede terminar esta de 21,097 kilómetros sin problemas. Ya cuenta con la experiencia de la media maratón de Lisboa.

Con una gorra esperaba el bocinazo de partida Felipe Cabezas. Este pacense de 56 años, ex concejal de IU, se ha animado a correrla por primera vez. Empezó en este deporte hace cinco años. Lo hizo con los programa CACO, que combinan caminar y correr.

En internet se pueden encontrar entrenamientos en los que se empieza andando cinco minutos para trotar un minuto a continuación. Semanalmente se va aumentando el tiempo que se dedica a apretar el paso hasta que el corredor puede llegar a recorrer cinco kilómetros en 30 minutos sin problemas.

Así comenzó Felipe Cabezas, que pronto se animó a las carreras populares de la ciudad, como Los Palomos. Pero le parecía poco. «Tenía curiosidad por saber si podía terminar una media y pronto me inscribí en la media Elvas-Badajoz, que es cuesta abajo en una parte. Hoy vengo a correr contra mí mismo porque cierran la meta a las 14.30 horas y si soy el último no pasa absolutamente nada. Mi filosofía es acabarla. Estas pruebas me dan curiosidad sobre mí mismo y quiere saber si soy capaz de hacerla».

Este domingo calienta con los cascos colgando, que se pondrá para salir y marcar el paso oyendo pódcast. No se ven demasiados auriculares este domingo, aunque quienes empiezan a correr descubren pronto que la música marchosa acelera el ritmo del runner. No es lo mismo correr con el Bizcochito de Rosalía que meterte un nocturno de Chopin.

Los corredores coinciden en que el ritmo es determinante en esta prueba. Hay que controlarse en el inicio para poder aguantar cuando llegue la cuesta portuguesa. Si Felipe Cabezas tiene previsto hacerla a una media de 6,30 kilómetros por hora para aguantar los 21,097 kilómetros, Luis Mendoza espera llegar a la meta con una media de 3.30 kilómetros por hora. A sus 48 años, este pacense miembro del grupo Asfas se inició en este deporte hace una década y es fijo en esta carrera desde hace 5 años.

«Hay gente que empieza desde cero haciendo pruebas muy largas, pero eso puede ser perjudicial para la salud. Lo importante es que cada uno conozca su cuerpo», aconseja Luis Mendoza, que a pesar de haber hecho muchas carreras populares no se ha animado a los 42,190 kilómetros de una maratón. «Hay que ir sin prisas, poco a poco».

Viracocha, una deportista de podio que vuelve a ganar

Mercedes Pila Viracocha es una corredora de podio. Ha ganado dos veces la Elvas-Badajoz, pero no se ha enterado hasta hace poco de que también se hacía a la inversa. Así que este domingo hace el recorrido por primera vez y entró la primera en la línea de meta. El maratón de Badajoz lo ha ganado cuatro veces, la última vez en marzo.

Mercedes Viracocha entra la primera en la línea de meta.

Esta deportista ecuatoriana nacida en 1979 y afincada en Jarandilla de la Vera desde hace 22 años logró el record de 100 kilómetros en asfalto en Santander y la maratón de Tenerife de 2021. «Ahí andamos. Si trabajas bien, luego obtienes la recompensa».

«Me encantan venir a Badajoz, ayudan mucho a los deportistas y aquí hay también muchos deportistas. Se agradece que la ciudad se vuelque con el deporte, que es bueno para la salud. Y encima se conocen sitios, como Elvas, que es muy bonito», dice acompañada por su hijo, su marido y una amiga antes de empezar la carrera.

El club maratón de Badajoz anima a las mujeres a iniciarse en este deporte. Acaba de retomar la iniciativa bautizada como Carmen Molina para correr en grupo y aprender de esta disciplina. Este domingo también tiene su representación en la media.

Elena Guzmán, Mercedes Falcón, Isabel Fernández y González Sánchez son una prueba de que con este grupo se puede llegar lejos. Andan entre los 57 y los 62 años, y alguna ya ha corrido este prueba cuatro veces. «Que se reserven para el final», recomienda a las que este domingo se han animado por primera vez. Al revés la han hecho todas varias veces, pero «hacia allá es otra historia» dicen temiendo la 'cuesta del Paga Pouco'.

Isabel Fernández, Mercedes Falcón y Elena Guzmán se fotografían con otros corredores antes de empezar.

«Esto es una carrera de fondo. Esto es disciplina, mucha ilusión, pasarlo bien y mucho entusiasmo», coinciden. Pero sobre todo, aconsejan recurrir a un grupo en los comienzos. «Es muy importante cuando uno empieza a correr. Si después te gusta, corres sola. Pero tener un grupo al principio es fundamental, motiva. Y más el nuestro», dicen con una sonrisa justo antes de ponerse tras la línea de inicio.

La prueba ha obligado este domingo a realizar algunos cortes de tráfico en Badajoz, pero está previsto levantarlos conforme vaya pasando el último corredor. Por lo que a las 12 ya no había problemas en el casco urbano. A esa hora, muchos de los corredores habían pasado ya la línea de meta y examinaban tiempos y ritmos. El último en llegar hizo una marca de 2:22:46.

Esta prueba está organizada por la cámara municipal de Elvas, cuyo vereador de Deportes, Hermenegildo Rodríguez, estuvo en la salida con el concejal pacense Juancho Pérez y el alcalde, Ignacio Gragera. La carrera a la inversa, Elvas-Badajoz, estará organizada por el Ayuntamiento de Badajoz a través de la FMD, que tendrá que hacer un esfuerzo mayor para el dispositivo de tráfico el 13 de noviembre. «Los últimos 15 kilómetros cuestan más y por eso tardan más en realizarlos», explica Juancho Pérez, quien también indica que esa otra prueba suele tener bastantes más corredores. «Esa vez se va cuesta abajo».