¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?
Un cliente de Mc Donalds consulta su móvil en un local de Badajoz. HOY

McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año

La compañía confirma que inaugurará un local en la ciudad y todo apunta a que se ubicará en Enrique Segura Otaño

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:44

McDonalds contará con un cuarto establecimiento en la ciudad de Badajoz antes de que termine el año.

Así lo confirman fuentes de la ... compañía, que no desvelan la localización. Sin embargo, todo apunta a que el local de la avenida Enrique Segura Otaño que acogió la tienda de moda Sfera hasta el pasado sábado es el lugar elegido. De cumplirse esta localización junto a los grandes almacenes de El Corte Inglés, el restaurante de comida rápida estrenará ubicación en el centro de la ciudad y en una zona muy frecuentada por adolescentes los fines de semana. También muy próxima a uno de los negocios de Burguer King, ubicado en la plaza de la Constitución.

