McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año

McDonalds contará con un cuarto establecimiento en la ciudad de Badajoz antes de que termine el año.

Así lo confirman fuentes de la ... compañía, que no desvelan la localización. Sin embargo, todo apunta a que el local de la avenida Enrique Segura Otaño que acogió la tienda de moda Sfera hasta el pasado sábado es el lugar elegido. De cumplirse esta localización junto a los grandes almacenes de El Corte Inglés, el restaurante de comida rápida estrenará ubicación en el centro de la ciudad y en una zona muy frecuentada por adolescentes los fines de semana. También muy próxima a uno de los negocios de Burguer King, ubicado en la plaza de la Constitución.

Cuando McDonalds abra este año, que es la fecha facilitada por la compañía, y elige ese sitio, la cadena contaría por primera vez con un local en el centro después de años de atención en las avenidas de Elvas y María Auxiliadora, además del parque de medianas superficies de la ronda norte.

El gigante americano anunció el pasado julio que había puesto en marcha un plan de expansión en España por el que pretende abrir 200 establecimientos en cuatro años, durante los que creará 10.000 nuevos puestos de empleo. En el país disponen de 27.000 trabajadores. En muchos casos son estudiantes que buscan un trabajo para compatibilizar con los estudios o personas que desempeñan su primer puesto. El portal de empleo solo ofrece de momento la posibilidad de inscribirse en bolsas de trabajo para los establecimientos de San Roque y la avenida de Elvas.

El número de vacantes que ofrece para cada inauguración depende de la cantidad de servicios que tiene el local. Entre ellos, si dispone de recogida de pedidos en vehículo. Los negocios abiertos este verano apuntan a una horquilla de entre 35 y 50 trabajadores.

La inversión inicial ronda el millón de euros, de los que el franquiciado debe aportar 350.000 euros

La compañía tenía a finales del año pasado más de 600 restaurantes en España y el 95% de ellos están operados por 120 franquicias.

La inversión inicial oscila entre 950.000 y 1.050.000 euros, de los que el franquiciado debe aportar 350.000 euros propios. A cambio, hay que firmar un contrato de 20 años que requiere dedicación exclusiva.

Para facilitar la incorporación de nuevos socios, McDonald's se encarga del proceso de apertura de los nuevos restaurantes, comenzando por la selección y evaluación de las ubicaciones en función de criterios de oportunidad y rentabilidad del negocio. Posteriormente la compañía se ocupa de la adquisición de la propiedad y realiza las inversiones necesarias para adaptar el espacio a los estándares de la marca. Así, el franquiciado recibe un restaurante equipado y listo para operar bajo su sello.

Los franquiciados reciben formación durante un año y asesoramiento para la gestión posterior.