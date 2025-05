Los mayores llenan el cine en la residencia universitaria

Faltaban cinco minutos para comenzar la proyección de 'María, reina de Escocia', la película que estaba en la cartelera hace unos días de la Residencia ... Universitaria Hernán Cortés, cuando de la puerta del salón de actos colgaba el cartel de aforo completo.

Las primeras en llegar fueron Adela León y sus amigas, que cada lunes ocupan las butacas de la fila diez en busca de una tarde entretenida. «Somos asiduas a este cine, no faltamos ningún lunes desde hace tres años», contaban al unísono emocionadas.

A ellas, como a muchas de las personas que llenan los 180 asientos que componen el salón de actos de la residencia universitaria, la película les es indiferente y lo que buscan es una excusa para salir de casa y relacionarse con otras personas.

«Nos gusta estar activas, somos alumnas de la Universidad de Mayores, damos clases de gimnasia, bailes y venimos también al cine», contaban el grupo de amigas.

Los lunes de cine es una de las actividades culturales que esta residencia, gestionada por la Diputación de Badajoz, programa desde hace años y que resulta un éxito entre los asistentes. «Funcionamos como un centro cultural porque organizamos cine, exposiciones o charlas. Las películas están destinadas a todo tipo de público y por supuesto a nuestros residentes, pero los mayores son quienes hacen un mayor uso de estas propuestas. Y estamos encantados que sea así», cuenta el director del centro, Joaquín Pineda, que tiene programadas las películas que se proyectarán hasta Navidad.

La afluencia de público es tal que a las siete de la tarde, media hora antes del inicio de la película, la sala comienza a recibir a los primeros asistentes, que comienzan a ocupar sus butacas. «Tenemos que salir pronto de casa porque esto se llena, así que la primera que llega coge la fila para que podamos ver la película todas juntas», comentaba una de las amigas de Adela.

Sobre el escenario del salón de actos cuelga la pantalla que durante la hora y media de película acapara la mirada del público. Una lona mucho menos espectacular que la de los cines comerciales, pero que a juicio de los asistentes muestra un contenido de mayor calidad.

Adela y sus amigas prefieren las películas que proyectan en esta sala a las que pueden ver en los cines comerciales. Añaden que a El Faro, por ejemplo, no pueden llegar dando un paseo, como sí hacen en las instalaciones de la Diputación.

«Está muy céntrico y venimos dando un paseo. Después nos paramos a tomar algo en algún bar y comentamos qué nos ha parecido la trama».

Otros espectadores como Amalia Crespo acuden al cine de la residencia universitaria en busca de historias de calidad. «Nos ponen películas muy buenas que ya no están en el circuito comercial y que no suelen estar a nuestro alcance porque tampoco salen en televisión», subraya esta aficionada al séptimo arte.

'Diarios de Motocicleta', 'Nueve reinas' o 'La buena esposa' son algunos de los largometrajes que han podido ver desde que comenzó el nuevo curso académico, que es el período en el que se organizan las sesiones.

En este sentido, los espectadores destacan el valor histórico, político o humano que tienen todas las películas que programan.

«Es un cine que busca hacer pensar. No son películas para ver en familia un domingo en casa. Aquí no hay thrillers, ni comedias. Son historias que van más allá y que tienen un fondo», explicaba Cielo Maxía, que hasta este año no había conocido esta iniciativa. «Me avisó una amiga que ya venía y me animé. Me encanta el cine de cualquier tipo y me parece una buena opción para pasar la tarde», comentó.

Las historias que conocen a través de la gran pantalla les permiten entablar debates al terminar la sesión. Pero esto no ocurre dentro de las instalaciones de la residencia, aunque a ellos les gustaría.

«Sería ideal disponer de un lugar donde poder hablar sobre nuestra perspectiva de las películas», apunta Crespo, que explica que los debates surgen entre los grupos de amigos cuando tras la película cierran la sesión con una cerveza en uno de los bares de Santa Marina, barrio próximo a la residencia.

Menos habituales son Juan Manuel Aparicio y Juan Antonio Sayago, que pese a que no acuden semanalmente si lo han hecho en las últimas semanas. «Hemos venido muy temprano porque la última vez que lo intentamos no pudimos entrar porque el aforo ya estaba completo antes de empezar», destacó Aparicio.

«Los mayores son quienes vienen a ver las películas y nos encanta que sea así» Joaquín Pineda Director de la residencia

Para Sayago esta sala es más incómoda y tiene menos calidad a nivel de tecnología que la de los cines comerciales, pero las temáticas que aborda son mucho más interesantes. «Esto es lo más atractivo de esta sala. Además, venimos casi siempre las mismas personas, por lo que nos sirve para hacer nuevas amistades», sentencia el espectador.

Como si de un gran evento se tratara, Flor González entró apresurada en la sala, quería coger sitio en las primeras filas para no perder detalle. Se sentó en su butaca mientras que su bolso y su chaqueta ocuparon las dos siguientes. «Estas son para mis amigas que vendrán ahora. Nosotros lo hacemos así, cada semana se viene una más temprano y coge sitio para todas», dice.

González fue a ver 'María, reina de Escocia' con las expectativas muy altas porque asegura que las últimas películas que ha visto en 'Los lunes de cine' han sido muy buenas.

Para esta mujer que acude cada semana desde Valdepasillas el cine comercial es demasiado caro, y en la residencia la entrada es libre y gratuita. Además, no hay palomitas, una de las cosas que molesta a muchos espectadores.