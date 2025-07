«Mataron a mi compañero estando de servicio»

«En Zarautz, el 31 de junio de 1983, asesinaron a mi compañero Rafael Gil Marín, que era de Valencia de las Torres. Fue ... de servicio a Getaria a guardar unas barcas de contrabando que llevaban allí un mes, por lo que conocían las rutinas de los servicios y sabían que siempre había dos guardias. Los cogieron descuidados y los mataron: a uno le pegaron un tiro en la cabeza y al otro le metieron un tiro en el hígado. Rafael tenía cuatro hijos, uno era un niño de año y medio, que hoy tendrá más de 40. El otro se llamaba Enrique Rueda, que era gallego de Berín, iba a tener un hijo que no conoció«.

Este es el testimonio de Juan Villafanes Llanos, guardia civil retirado nacido en Mirandilla (a once kilómetros de Mérida) y que estuvo destinado en el País Vasco durante los años de plomo de ETA. Este lunes, Juan Villafanes ha acudido al homenaje que la Guardia Civil ha rendido a sus víctimas del terrorismo. 28 extremeños fueron asesinados por ser guardias civiles, de los que 16 habían nacido en Badajoz. Fueron 243 guardias civiles de todo el país los que perdieron la vida a manos de la banda terrorista.

El general de división jefe de la Guardia Civil de Extremadura, José Manuel Santiago Marín, ha leído todos los nombres y lugares donde los extremeños fueron asesinados, así como el día del atentado entre los años 60 y 1991. El último extremeño guardia civil que la banda mató fue Juan Salas Píriz, en Vic, en 1991.

Virginia Sánchez, secretaria de la asociación extremeña de Víctimas del Terrorismo, ha dado su testimonio, dado que es hija de un policía nacional asesinado por ETA cuando ella tenía 13 meses. «Sé lo que me ha contado mi familia. Estaban en casa, salió a las ocho de la mañana y lo estaban esperando abajo. Le dieron ocho tiros y lo dejaron allí, en las vías del tren de Urnieta en 1983. Estaban dos esperándolo abajo y se lo llevaron«.

«Este acto tiene mucha importancia porque ahora a los chavales no les hablan de ETA y no saben quiénes son los terroristas. No lo han vivido, no lo ven. Los homenajes son importantes para los mayores, para quienes los conocieron. Creo que es importante para ellos».

También el general de división jefe de la Guardia Civil de Extremadura, José Manuel Santiago Marín, se ha referido a la importancia de estos actos durante su alocución. «Queremos recordar el dolor de sus familias» y ha animado «a seguir defendiendo los valores que ellos defendieron hasta el final». El acto ha contado con un arriado de bandera, la ofrenda de una corona de laurel y unas palabras del arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.

Hasta el cuartel de la Guardia Civil en Santo Domingo se han acercado responsables políticos de las distintas administraciones, así como todos los últimos delegados del Gobierno.