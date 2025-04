Mari Carmen Godoy, hermana de un policía asesinado: «Sentí el dolor de no comprender lo que ocurría»

El 22 de septiembre de 1989 José María Antón voló por los aires. Policía nacional de profesión, formaba parte de los grupos Tedax de desactivación ... de explosivos. «Fue en Basauri, en un concesionario de coches de origen francés. En aquel momento ETA atentaba contra intereses franceses. Yo tuve la suerte de sobrevivir, pero 13 compañeros de los Tedax perdieron la vida desactivando bombas».

Y no fueron los únicos. La Policía Nacional cifra en 188 los agentes de este cuerpo fallecidos entre 1968 y 2015, un grupo de compañeros al que la Jefatura Superior de Policía en Extremadura homenajeó en un acto que fue presidido por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y la jefa superior de la Policía, María Elisa Fariñas.

«¡Claro que mereció la pena! Los Tedax han salvado muchas vidas trabajando con esfuerzo», expresaba Antón, el agente ya retirado que preside la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, un colectivo que agrupa a más de 200 familiares y víctimas de atentados.

Entre los 188 agentes fallecidos que ayer fueron recordados se cuentan 13 policías extremeños. Uno de ellos es Valentín Martín Sánchez, que murió en 1991 en Vallecas (Madrid) cuando trataba de desactivar una bomba trampa. «Yo tenía 9 años y la gente piensa que es un duelo normal, pero no es cierto. Han pasado 33 años pero a día de hoy sigo recibiendo asistencia psicológica», confesaba su hija Mara, que ahora tiene 41 años y vive en Grimaldo, la localidad de la que procedía su padre.

«La familia se destroza por completo, es como una especie de bomba expansiva que le atañe a todo el mundo. En aquella época no se podía decir abiertamente lo que había sucedido. Yo lo tenía que ocultar, mi madre me decía que no lo comentara con nadie porque me podían decir que algo habría hecho, o que se lo merecía. Yo creo que hasta la muerte de Miguel Ángel Blanco las víctimas estábamos mal vistas».

Ella, junto con otra veintena de víctimas y familiares de atentados, posaron este martes en las escaleras de la Delegación del Gobierno en Extremadura durante el primer homenaje organizado por la Policía Nacional para recordar a sus compañeros caídos. «Es la primera vez que la Policía Nacional celebra un acto como este en Extremadura, se están dando pasos importantes. La semana pasada se hizo en Madrid y fue algo impresionante.

«Yo he vivido este día con mucha gratitud dentro de la tristeza al ver que el Cuerpo Nacional de Policía engrandece a sus víctimas y las recuerda», afirmaba Mari Carmen Godoy. Su hermano Valentín fue asesinado el 27 de junio de 1977. «Para nosotros fue durísimo porque lo vivíamos en soledad totalmente. Yo tenía 13 años y sentí el dolor y la angustia que supone no comprender lo que estaba ocurriendo. Mi hermano era el mayor, me quería muchísimo y yo a él... Y le sigo queriendo, por supuesto».

Entre los familiares de víctimas del terrorismo que se unieron al homenaje en Badajoz se encontraban también Andrea María Seco y su hermana Mari Pepa, que viven en Badajoz.

Ellas perdieron a su hermano Damián en un tiroteo ocurrido en Sevilla en 1979. «Si los recordamos, los mantendremos en vida y evitaremos que la sociedad pueda olvidarlos, porque las generaciones que vienen no han vivido esta parte tan importante de la historia», decía Andrea visiblemente emocionada.

«Yo viví con mucha tristeza la pérdida de un hermano, pero sobre todo con el dolor que yo vi en mi madre: ver sufrir a mi madre como yo la vi sufrir con el asesinato de su hijo es un dolor que no se olvida. Yo mayormente reivindico el dolor de mi madre, porque creo que fue brutal».

«La Policía Nacional se ha enfrentado al terrorismo dando lo mejor de sí para proteger la paz y la libertad. En este acto se os reconoce como acreedores de una sociedad que siempre será consciente de vuestro sacrificio», dijo María Elisa Fariñas, jefa superior de la Policía en Extremadura.

En la misma línea se situó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien destacó el sacrificio de todos los que murieron luchando contra el terrorismo y puso en valor que «la democracia haya ganado la batalla a la barbarie» hasta conseguir que «hoy ETA no exista».