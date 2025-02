Manuela Castillejo, el hallazgo número 8 de la Plataforma Adonay de búsqueda de desaparecidos

Con más de 450 kilómetros a sus espaldas y después de 18 horas en pie, Jorge Granada fue el primero en divisar el miércoles el ... cuerpo de Manuela Castillejo. «Cuando nos enfrentamos a una situación así lo pasamos muy mal, pero al mismo tiempo se le da descanso a la familia».

Explica el presidente de la Plataforma Adonay para la Búsqueda y Rastreo de Personas que el trabajo voluntario que han realizado en Badajoz es el mismo que llevan haciendo desde que a comienzos del año pasado decidieron involucrarse en una labor que los ha hecho viajar por toda España.

Fueron las voluntarias que la plataforma tiene en Badajoz quienes le informaron de la desaparición de Manuela Castillejo, y tan pronto como les fue posible decidieron involucrarse en un dispositivo de búsqueda que dio resultado el miércoles por la tarde. La madrugada anterior, Jorge partió de Granada junto a otros dos voluntarios. Salieron a la 1 y pasadas las 4 llegaron a Sevilla, donde recogieron a otros tres colaboradores. «En Badajoz estábamos a las 7 de la mañana y enseguida nos pusimos a buscar».

Uno de sus primeros objetivos fue entrar en contacto con la familia de la desaparecida, a la que le ofrecieron el apoyo moral que se requiere en este tipo de situaciones. También el optimismo de quienes ya habían conseguido otros siete hallazgos de personas desaparecidas.

Pero en el caso de Badajoz el objetivo no era sencillo. El miércoles por la mañana no existían pistas sobre los lugares por los que caminó Manuela en sus últimos minutos de vida. Esa es la razón por la que el operativo de búsqueda se movió en el entorno del club de Piragüismo, en la margen izquierda del río. Todo cambió cuando a primera hora de la tarde la policía tuvo conocimiento de que unas cámaras de la margen derecha situaban a Manuela en el entorno del Puente Real.

Ampliar La Policía Científica regresó este jueves al lugar donde se produjo el hallazgo. PAKOPÍ

Tan pronto como Adonay tuvo conocimiento de ese dato se desplazó a la zona indicada y desde allí comenzó a recorrer la orilla, llena de cañas, arbustos y malezas que dificultaban la observación del agua. «Yo miraba entre las zarzas, miraba todo, hasta que vi una bolsa de color negro, más bien azul diría yo. Estaba a unos 20 metros de la orilla y parecía una persona. Saqué los prismáticos y confirmé mi sospecha».

Esperanzado, llamó al inspector de la Policía Nacional que dirigía el operativo. «Rápidamente vinieron los drones y empezaron a sobrevolar la zona. Después echaron atrás a todo el mundo, pero a mí me dejaron quedarme por ser el presidente de la plataforma. Quise entrar en el agua, pero no me dejaron, había mucho fango y me decían que podía ahogarme».

Finalmente, un equipo acuático de los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz desplazó una lancha con la que se aproximó al lugar en el que se encontraba Manuela y la acercó a la orilla, donde permaneció tras una mampara móvil de la Policía Nacional.

Transcurrió una hora entre el momento en el que se produjo el hallazgo, en torno a las 18.15 horas, y la conclusión del rescate.

Con el cuerpo en la orilla, todo hacía suponer que se trataba de la mujer desaparecida. Coincidían el color del pelo y la estatura, pero en ese momento no se pudo concretar si se trataba de Manuela Castillejo porque antes era necesario hacerle la autopsia y estudiar sus huellas dactilares.

Cuentan quienes presenciaron la escena que con el paso de los días –nueve desde la desaparición– el cuerpo se había hinchado y no era fácil realizar un reconocimiento facial. A ello se unía que vestía una ropa distinta a la que en un primer momento se pensó que llevaba.

En esos primeros instantes ya se comprobó que, aparentemente, no presentaba signos violentos. Aunque fue necesario esperar a la autopsia que se le realizó durante la mañana de este jueves para confirmar la hipótesis de que la muerte debió producirse tras caer al agua, posiblemente desde una zona de orilla distinta al lugar en el que apareció, siendo arrastrada posteriormente aguas abajo.

Estudio de la zona

Para confirmar esta hipótesis, los agentes de la Policía Científica adscritos a la Jefatura Superior de Policía regresaron ayer al río. El objetivo era analizar la zona para determinar si la mujer se aproximó al agua en el lugar en el que apareció o, por el contrario, cayó en un tramo anterior y fue arrastrada por la corriente.

«Son muchas horas mirando el agua», decía Jorge Granada este jueves por la mañana desde la capital granadina, donde reside. «Parece ser que tengo imán. Ya he encontrado a ocho personas. Es muy difícil, hay que prestar mucha atención».

Reflexionaba el presidente de la Plataforma Adonay sobre la especial dificultad que existía en esta búsqueda. «Pensábamos que podía estar en Portugal porque han sido días de mucha corriente. Pero al haber pasado tantos días las esperanzas de encontrarla con vida eran escasas».

«Estamos orgullosos por la labor que hacemos, pero al mismo tiempo tristes y enfadados con las autoridades porque no valoran nuestra labor. Nosotros hacemos esto sin ánimo de lucro, no tenemos ninguna subvención. Vemos mucho despilfarro en otras cosas, pero a nosotros no se nos ayuda».

Jorge regresó a Granada el mismo miércoles por la noche, pero la Plataforma Adonay sigue presente en Badajoz con sus cuatro voluntarias: Ana Belén Guisado, que es la responsable local; Mari Ángeles, Joaquina y Vaitiare. Todas están agradecidas por haber tenido la oportunidad de echar una mano a los hijos de Manuela y a toda su familia. «No han parado de transmitirnos su agradecimiento, estamos satisfechas de haber podido ayudar en un momento tan difícil».

A las 15.00 horas de ayer, la Policía Nacional confirmó de forma oficial que el cuerpo localizado se correspondía con el de Manuela Castillejo. En ese momento, la Policía Científica ya había comprobado que la huella dactilar se correspondía con la que aparecía en el DNI de Manuela. «El cuerpo hallado ayer en el Río Guadiana ha sido entregado a su familia. DEP».