«Me mandaron a casa a comerme las uvas, pero Mario no me dejó»

Irene Quirós Ramírez no se ha tomado las uvas este año, pero está feliz. Esta pacense de 35 años sostenía en brazos a Mario, que ... había nacido 25 minutos antes, cuando sonaban las campanadas.

Mario ha sido el último bebé nacido en Extremadura en 2023. Lo hizo en el Hospital Materno Infantil de Badajoz y pesó 3,850 kilos, sus padres son pacenses. La primera extremeña de 2024 se llama Lara y nació pasadas las dos de la mañana en Mérida. Ha pesado 2,8 kilos y sus padres son de Almendralejo.

Los niños que llegan al mundo alrededor de las uvas son noticia cada Navidad y una alegría para celebrar el 1 de enero. En el caso de Mario su familia está muy feliz, destacan que es un niño muy esperado. «Es una alegría enorme», dice Irene Quirós.

Mario es el segundo hijo de esta familia pacense. Hugo, el mayor, de 7 años, «ha estado preguntando todo el rato si había nacido ya, está deseando conocerlo».

Irene Quirós salió de cuentas este sábado 30 de diciembre y ayer comenzó a sentirse mal. «Fui al hospital con molestias y me mandaron para casa porque, al ser una fecha señalada, me dijeron que me fuese a tomar las uvas en casa. No aguanté», explica esta madre. A las pocas horas tuvo que volver al centro hospitalario y comenzó el parto. «Fue rápido, mucho más que con Hugo y todo bien», relata.

Tras encargarse Mario de cerrar la cuenta de extremeños de 2023 y abrirla Lara, llegaron más bebés. El segundo nació a las 2.35 horas, también en el Hospital Materno infantil de Badajoz. Fue Santiago que ha pesado 3,420 kilos y sus padres son de Badajoz.

Omaira ha sido la primera en nacer en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres (la tercera de la región). A las 5.09 horas y ha pesado 3,320 kilos. El cuarto nacimiento en Extremadura fue Manuel que llegó al mundo en Llerena.

A las 11.27 horas nacía en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia un niño que pesó 2,570 kilos. Se ha llamado Bosco y sus padres son de Garganta de la Olla.

En Llerena, una fecha familiar

Luis Durán Lema y Noelia Perera Carretero son los padres de Manuel, nacido a las 8.10 horas de esta mañana en el hospital de Llerena. El padre, de 37 años, es de Fregenal de la Sierra y, la madre, de 34, de la vecina Higuera la Real. El pequeño Manuel, con 3,280 kilos de peso, es el primer hijo de la pareja. Luis es camionero de profesión y cuenta a HOY que pasa la mayor parte de su trabajo fuera de Extremadura, en Madrid. Noelia es química y trabaja en Jerez de los Caballeros, en la empresa Perseida Belleza, del grupo extremeño Cristian Lay.

Ampliar Luis Durán y Noelia Perera con Manuel en el Hospital de Llerena. HOY

Un hermano de Luis y una cuñada nacieron el 31 de diciembre del mismo año, en 1995, Con estos antecedentes, cuando les indicaron al frexnense y a su mujer que el 27 de diciembre podía nacer su vástago, el matrimonio barruntó que podía producirse en una fecha simbólica como ese 31 de diciembre o el 1 de enero. Así ha sido.

«Ayer estuvimos comiendo normal en casa. Nos arreglamos y salimos con unos amigos. Por la noche, teníamos la cena en casa de mis suegros, en Higuera la Real, pero no nos dio tiempo a empezarla», cuenta Luis Durán a este periódico. «A las 20.45 mi mujer rompió aguas y cogimos el coche. Yo ni hablé en el camino hacia el hospital de Llerena, a una hora de camino (unos 70 kilómetros)», indica.

Relata que el parto ha ido bien aunque Manuel tardó en salir porque lo hizo, según información del Servicio Extremeño de Salud, a las 8.10 horas de esta mañana. Es el cuarto extremeño, por orden de nacimiento, del recién comenzado 2024.