Luis Reina deja de ser director de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz

Luis Reina deja de ser director de la Escuela Taurina del Patronato Provincial de la Diputación de Badajoz, puesto que ha ejercido en los últimos 27 años. En un comunicado, el ex matador de toros, que recibió el Premio a la Tauromaquia 2023, ha manifestado que este fin de su relación laboral con el organismo provincial se produce a raíz de la «privatización de los contratos docentes de la misma, quedando a cargo esta última de un despacho de abogados de Badajoz».

Relaa el diestro que este proceso de externalización comenzó hace tres meses y acaba de finalizar. «Ha provocado que tanto mis compañeros como yo, hayamos sufrido una situación de inseguridad jurídica al no estar dados de alta como docentes en dicha institución».

Reina ha explicado que mantuvo una entrevista con la empresa ganadora de la licitación pública que publicó el Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz. En ese encuentro, -señala- «tuve que justificar los más veintisiete años como director de la Escuela Taurina de Badajoz». Tras esta reunión, «que no duró más de cinco minutos, me comunicaron telefónicamente que no contaban conmigo para seguir ocupando el puesto de director de la Escuela Taurina de Badajoz».

Reina se ha referido también al trabajo de la Escuela Taurina provincial «que tantos éxitos ha conseguido gracias al trabajo y esfuerzo de todos, triunfos que todavía a día de hoy podemos disfrutar: toreros, banderilleros, novilleros y tantos profesionales que han salido de esta».

Tras este cambio laboral, el extorero se muestra «tranquilo, orgulloso y con el corazón lleno porque mi legado y los valores transmitidos durante estos años».

Volvió a torear en 2023

Luis Reina es uno de los toreros más carismáticos que ha tenido Extremadura. En 2023, celebró su 65 cumpleaños midiéndose con toros de Pedro Domecq. Lo hizo en el coso de Almendralejo después de 23 años sin torear, junto a Talavante y Emilio de Justo.