¿Logrará Badajoz batir el récord de saltadores de comba?

Todos los pacenses que tengan espíritu competitivo tienen una cita mañana a las 11,00 junto al embarcadero del parque del Río en Badajoz. Allí está instalado desde ayer el tapiz de 50 metros en el que el presidente del club deportivo de Comba y ... monitor, Lolo Domínguez busca concentrar al mayor número de personas que salten a la comba de manera simultánea mientras siguen el ritmo de la música.

«El reto hasta ahora está en 162, que es lo que ha reunido Pinto en el Puerto de Santa María, si conseguimos uno más, el reto es nuestro«, señala el monitor. Por el momento hay 180 inscritos, pero Domínguez no teme que al ser inscripciones gratuitas no asistan todos, por lo que hasta que no contabilicen a todos no dará por superado el reto. «Aún así todo apunta que irá muy bien, la respuesta está siendo buena, sabemos que viene gente de ciudades como Barcelona, Valencia o Cádiz y eso es de agradecer con las comunicaciones que tenemos».

Esta cita deportiva, conocida como P13Fit está promovida por el exfutbolista y productor musical José Manuel Pinto. El que fuera portero del Barsa es el creador de esta modalidad deportiva que combina las coreografías musicales y saltar a la comba. «Se trata de una actividad que además de divertida es muy beneficiosa para la salud porque se queman muchas calorías y beneficia a la densidad ósea. Además mejora la concentración porque hay que seguir una coreografía», explica Domínguez.

La actividad deportiva suma ya numerosos adeptos y entre ellos Domínguez, que decidió en 2020 crear un grupo para practicar este ejercicio en Badajoz. «Al principio éramos pocos, pero cada año se han sumado más personas», explica. No ha sido hasta este año cuando ha contado con instalaciones propias para poder entrenar, antes tenía que hacerlo en la calle, lo que dificultaba las clases especialmente en invierno por la lluvia y el frío.

Cuatro modalidades

Actualmente Domínguez tiene estructuradas sus clases de P13Fit en cuatro modalidades, iniciación, básico, intermedio y avanzado y cuenta con más de una veintena de alumnos en cada una de ellas.

Para alzarse con el récord de mañana contarán también con la presencia de Pinto y otros instructores que llegan a la ciudad desde diferentes puntos de la geografía española. «Si batimos el récord será maravilloso, pero poder hacer esto aquí ya es un triunfo porque disfrutaremos y haremos disfrutar a la gente, ya que cuando unes música y deporte se generan cosas muy bonitas y eso será lo que ocurra mañana», destaca Domínguez.

Las ganas de saltar a la comba van más allá, y tras la exhibición del sábado amenizarán la entrega de premios que tendrá lugar el domingo tras la carrera de la Guardia Civil.