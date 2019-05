La literatura que no está en los libros

Este viernes los Maristas y el Santo Ángel se disputan el primer premio del concurso escolar más famoso de la feria del Libro de Badajoz A. BARANDA Viernes, 17 mayo 2019, 07:41

Este jueves fue el último día del taller 'El rap como literatura sonora', que se ha estado impartiendo durante esta semana de cultura en la capital pacense. Unos ochenta alumnos de cuarto de ESO de los institutos Zurbarán y Maestro Domingo Cáceres llegaron a la carpa de conferencias de la XXXVIII edición de la Feria del Libro de Badajoz acompañados del soniquete de la risa floja y los cuchicheos. Estilo chándal a lo Rosalía en ellas y pelo futbolista en ellos.

El encargado de conducir el acto y mantener la atención de los jóvenes -difícil tarea- durante una hora fue Miguel Espigado, un artista salmantino que pilota varios vehículos literarios. En este caso regaló a los asistentes un microtaller acelerado de rap.

Espigado comenzó su alocución explicando que hace poco más de cien años había mucha gente que no sabía leer y que por ese motivo, la literatura no estaba solo en los libros. Introdujo vídeos de monólogos, vídeo-poemas y rap y dijo actualmente estábamos en la era de Youtube, por lo que los jóvenes empiezan a tener mayor cultura oral no escrita, al igual que pasaba antiguamente.

Tras esa breve introducción, Espigado pasó a la acción y subió a unos alumnos al estrado mientras sus compañeros sin duda, batían el récord de entusiamo y jaleo a las palmas. Con una base rítmica se versionaron un par de canciones, entre ellas 'Solamente tú', de Pablo Alborán. No parecía buen casamiento musical pero lo cierto es que no quedó mal y Espigado consiguió que los cuchicheos se parasen durante unos minutos.

El concurso entre bastidores

Antes de esta clase improvisada de rap, se celebró una nueva sesión del concurso escolar 'Está en los libros'. Los finalistas, los Maristas y el Santo Ángel, se disputarán el primer premio este viernes 17 a las diez de la mañana.

El concurso escolar tiene su escenario para que los agonistas de un colegio y de otro luchen dialécticamente. Y tiene también su trascenio donde un equipo de profesores ha formulado las preguntas que obligan a los alumnos contendientes a aguzar su mente y a afilar sus palabras como si fueran espadas para librar esta batalla cultural.

Durante veinte años el catedrático de Lengua Julián Martín Martínez ha capitaneado el equipo formado por Ángel Silva Ruiz, Ana Pérez Merchán y José María Álvarez Arteaga. Ellos han seleccionado el libro desencadenante de esta pugna cultural atendiendo a la efeméride de un autor español: Espronceda, hermanos Machado, Miguel Hernández, Las Novelas Ejemplares, Juan Ramón Jiménez, Miguel Delibes, Gloria Fuertes, dos años El Quijote de editoriales diferentes…y en tres ocasiones que no había un autor de renombre han propuesto una novela juvenil. Siempre, por tanto, guiados por la calidad y el prestigio del concurso.

De la misma manera han confeccionado con garantías los otros dos cuerpos del certamen, el de Gramática y el de Literatura Universal. Toda la batería de preguntas con las tres posibles respuestas ha sido elaborada entre bastidores por estos profesores. «Los auténticos artífices del concurso», define Martín. «Se merecen un respeto y un reconocimiento aunque estén en el backstage, y que me perdonen por este anglicismo impertinente que ha bendecido la Academia», apostilla el catedrático.

Viernes 17

Esta semana de exaltación de la cultura va llegando a su fin, aunque este viernes se presenta cargado de firmas y conferencias. Destacan 'Never Give-U: secretos de una mujer', de la joven Lucía Bellido, que tanta expectación causó el martes; 'El unicornio y la piedra mágica', de Beatriz Roma, que además de presentarlo, los firmará; Carmen Posadas hablará sobre 'La hija de Cayetana' y Santiago Posteguillo revelará algunos de los secretos del premio Planeta 2018: 'Yo, Julia'. Estos dos últimos, además de Caridad Jiménez y Juan Calderón, tendrán afiladas sus plumas para estampar sus rúbricas en las hojas vírgenes de sus ejemplares bajo la atenta mirada de sus admiradores.