«Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»

Saray Jorge Plata y Jorge Regalado Méndez dedicaron un día del último fin de semana a limpiar los jardines que encuentran a las puertas ... de su casa. Vecinos de la calle Ángel Ganivet, en la barriada del Cerro de Reyes, estaban cansados de reclamar al Ayuntamiento de Badajoz que retirara las basuras que se acumulaba a las puertas de su casa. Hasta que este sábado se decidieron y, sacho en la mano, han dejado el talud de tierra libre de residuos y hierbas.

«Lo hacemos por nosotros, porque mosquitos y moscas nos van a sacar a hombros. No se puede estar sentado fuera, las moscas no te dejan de lo que había en el jardín», explica Saray Jorge, que trabaja en una cadena de supermercados de la ciudad.

Con la fresquita, a las 7.30 horas del sábado, Jorge Regalado Méndez, cambió la tarea de conductor profesional de hormigonera por el de jardinero y limpiador. Estuvo hasta las 18 horas, «sin parar a comer», cuenta Saray, para quitar todo lo que se acumulaba a las puertas de su casa. No solo malas hierbas y basura que caen a esta zona de tierra, sino también cacas de perro.

De hecho, han colocado un cartel en un árbol. «¿Te gustaría que mi perro fuera a cagar a tu puerta? Por favor, recoja sus deposiciones. Mantengamos el barrio limpio». Precisamente los olores de esas cacas y micciones se les hacen insoportables en días de calor.

Saray se lamenta. «Esto es un abandono total desde hace mucho tiempo, en el que todo está lleno de hierbas y basuras».

Han hablado con los barrenderos que ven por la zona, pero les responden que «los jardines no son de su competencia, pero es que los jardineros municipales tampoco vienen».

Saray Jorge explica que ha contactado con el alcalde, Ignacio Gragera, y el Ayuntamiento de Badajoz «por redes sociales». «Pero no hacen nada. Así que viendo que no viene nadie, mi marido lo arregló el sábado todo».

La situación no es nueva. Llevan años con este problema y solo recuerdan que acudieron a limpiar «una vez hace la tira de tiempo». Pero desde entonces nadie ha vuelto a pasarse.

«Así que mi marido tomó la iniciativa», explica. La pareja ha arreglado la parte más cercana a su casa, pero explican que toda la calle Ángel Ganivet vive con el mismo problema. «Está hecha polvo, pero muchos vecinos son personas mayores y no pueden arreglarlas por sí mismos». Por eso insisten al Ayuntamiento en que les dé una solución.