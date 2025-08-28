HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Saray Jorge y Jorge Regalado delante de su vivienda, en el talud de tierra que han limpiado. Pakopí
Una pareja del Cerro de Reyes adecenta los jardines delante de su casa

«Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»

Jorge Regalado y Saray Jorge retiran basuras y deposiciones de perros de un talud de tierra junto a su vivienda en la calle Ángel Ganivet

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:41

Saray Jorge Plata y Jorge Regalado Méndez dedicaron un día del último fin de semana a limpiar los jardines que encuentran a las puertas ... de su casa. Vecinos de la calle Ángel Ganivet, en la barriada del Cerro de Reyes, estaban cansados de reclamar al Ayuntamiento de Badajoz que retirara las basuras que se acumulaba a las puertas de su casa. Hasta que este sábado se decidieron y, sacho en la mano, han dejado el talud de tierra libre de residuos y hierbas.

