Lemus: «No habrá problema conmigo, me pongo al servicio de Gallardo»

«No habrá problema conmigo. Me pongo al servicio del secretario general como siempre, como he hecho con todos los secretarios generales de mi partido, ... también con los generales». Así se pronuncia este lunes Rafael Lemus, secretario del PSOE en la provincia de Badajoz y principal valedor de la candidatura de Lara Garlito en territorio pacense.

Y ha sido la provincia de Badajoz la que ha dado la victoria a Miguel Ángel Gallardo, que se ha convertido en el secretario general de los socialistas extremeños.

El resultado de las primarias quedó ajustado, con un respaldo del 55,71% para Gallardo y un 43,35% para Garlito. La diferencia de votos conseguidos por uno y otra en la provincia de Badajoz, 3.241 para Gallardo y 1.368 para Garlito, aupó al alcalde de Villanueva a la Secretaría General. Y eso ha sido así, a pesar de la victoria de la vicepresidenta primera de la Asamblea en la provincia cacereña, donde sumó 1.813 votos frente a los solo 848 logrados por Gallardo.

Lemus no ha hecho declaraciones a favor de Garlito, ni de Gallardo, en toda la campaña interna del PSOE. «Ni yo me presentaba ni quería entorpecer el debate».

Pero reconoce que ha apoyado la candidatura de la primera y admite que no esperaba el resultado en favor de Gallardo. «¿Que si me lo esperaba?, no. Al final son primarias, que son muy abiertas y los resultados podían ser de cualquier manera. El proceso ha sido muy limpio, los dos candidatos han trabajado mucho, de manera muy intensa, con respeto al otro y el resultado, que ha sido favorable para Miguel Ángel, es claro y es evidente».

«Si bien el sábado había dos candidaturas, el domingo solo había ya un secretario general», dice Lemus, quien da la enhorabuena a Gallardo y le ofrece su colaboración.

Lemus seguirá siendo secretario provincial del partido hasta 2025 si se cumplen las previsiones que tenía el PSOE de Extremadura. Cree que hay que respetar los procesos, no es partidario de acelerar los tiempos y, sobre todo, cree necesario enfocar todos los esfuerzos a las elecciones europeas de junio.

Recuerda que en las últimas primarias para la secretaría provincial, en otoño de 2021 y cuando se enfrentó al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ya mostró su intención de que no volver a concurrir. Rafael Lemus lleva las riendas del partido en la provincia desde 2012. «Es mi último mandato, lo comenté cuando me presenté hace dos años. No habrá problema conmigo. Me pongo al servicio del secretario general de mi partido como siempre, como he hecho con todos».

Rafael Lemus aboga por «normalizar» este tipo de procesos. «No hay que magnificar el resultado cuando se gana ni dramatizar cuando se pierde», dice el también diputado regional y senador.

Dice que los socialistas deben aprovechar «la fuerza de las dos candidaturas para aunar esfuerzos y trabajar en torno a un proyecto» porque «las primarias no se hacen para reventar al partido por dentro, sino para reforzarlo. Eso es lo que hará ahora el PSOE de Extremadura».