«En los juzgados de Puebla de Alcocer se está en la gloria, no nos gusta irnos a la Ronda Norte»

La apertura de los nuevos juzgados de la Ronda Norte afecta a más de 300 personas. Todas ellas deberán cambiar su rutina a partir de ... este jueves, un proceso que no a todos les resultará sencillo. «En los juzgados de Puebla de Alcocer se está en la gloria, no nos gusta el traslado», afirmaban este martes varios funcionarios que hasta ahora han tenido su puesto de trabajo en la Urbanización Guadiana.

Alejados del centro, tenían la posibilidad de aparcar en una explanada de tierra situada justo al lado de sus juzgados. «Yo he trabajado en la avenida de Colón, en Jerez, en Fuente de Cantos, en Mérida... Pero como aquí, no he estado en ningún sitio», explicaba Estrella Clemente.

Sus compañeros coincidían en que el trabajo siempre resulta más agradable en un juzgado más pequeño. «El ambiente laboral es mejor y aquí tenemos aparcamiento. En la Ronda Norte va a ser complicado dejar el coche», alertaba un compañero.

Tampoco gusta la mudanza a muchos abogados, que han tenido en los juzgados de la avenida Colón su principal centro de operaciones. «Yo llevo estos días malísimamente, los juzgados pierden boato con este traslado. El edificio nuevo es más moderno, pero no tiene la historia que tiene el edificio de la avenida de colón. A partir de ahora la avenida de Colón desaparece como un sitio donde se congregan personas para convertirse en un sitio de paso», explicaba Enrique González de Vallejo Estrada a la salida de un juicio.

«El 70 o el 80% de los abogados tenemos despacho en el centro, la mayoría vivimos por aquí o en Valdepasillas. A partir de ahora se nos complica el desplazamiento», añadía.

Tampoco ilusionaba la mudanza a Máxima Delgado Bernajo, con más de 20 años de trayectoria como letrada. «Me parece absurdo que en la avenida de Colón siga solo la Audiencia por el coste que tiene mantener abiertos dos edificios. Debería estar todo concentrado en una sola sede».

En su opinión, el principal inconveniente del traslado es el perjuicio que causará al centro de la ciudad. «El centro se está muriendo. La marcha de los juzgados va a afectar a los bares, a los comercios... Mucha gente va a salir perjudicada».

Habrá perjudicados, sin duda, pero también beneficiados. Toni, funcionara hasta ahora en la avenida de Colón, tiene su vivienda en la Ronda Norte y a partir de ahora podrá llegar al juzgado a pie. «Que yo sepa, en aquella zona vivimos seis o siete funcionarios de los que trabajamos en Colón. El resto va a tener que desplazarse en coche o en autobús urbano».

De momento, el Ayuntamiento no ampliará la frecuencia de paso de los autobuses que pasan por los juzgados de la Ronda Norte. Para quienes vivan en Valdepasillas, solo habrá un bus cada hora.