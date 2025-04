La casa de hermandad de la Cofradía Nuestra Señora de la Soledad fue este domingo un templo de emociones, tras ocho años como hermano mayor, ... José María Blanco se sentó en la mesa electoral a la que estaban citados los 1.300 hermanos que tienen derecho a voto para apoyar o no a la nueva junta de gobierno. «Una candidatura única no quiere decir que los hermanos estén de acuerdo con el nuevo equipo, por eso hay que dejar que se expresen y digan si lo aprueban o no», contaba el que desde ayer es el nuevo hermano mayor de la Soledad, Francisco Javier Gutiérrez 'Guti'.

Después de 42 años en la cofradía de la patrona de Badajoz Gutiérrez ha decidido ponerse al frente de la hermandad más numerosa de la ciudad, supera los 2.000 hermanos. «Entré con 10 años y siempre he ayudado y colaborado en todo lo que he podido. He dado el paso porque en los últimos años la hermandad ha pasado por problemas internos que dejó tocada a la junta de gobierno pero que ya están solucionados», cuenta.

Tras fallecer la vice-hermana mayor y dimitir la tesorera José María Blanco encontró un apoyo en Guti. «Empezó a confiar en mí y me dijo que quería que diese el paso porque me veía preparado para poder llevar la cofradía».

El apoyo del que hasta este domingo encabezó la hermandad unido a que nadie se postulaba como candidato fue lo que le empujó a presentarse, algo de lo que no estuvo seguro, por lo que esperó hasta el último momento. «Siempre esperé otra candidatura o que hubiese más interés pero no ha sido así, y no podíamos dejar a la hermandad de la patrona de Badajoz en manos de una gestora», explica el hermano mayor.

Esto sería lo que hubiese ocurrido si nadie hubiese aceptado el puesto, ya que si no hay candidatos la delegación episcopal asigna a una junta gestora para que se haga cargo de la administración de la cofradía.

Ampliar Los hermanos votaron ayer la nueva junta de gobierno. JV.ARNELAS

En su paso por la hermandad Francisco Javier Gutiérrez ha hecho de todo, desde monaguillo, hasta salir de dalmática o de nazareno en Semana Santa. También ha sido costalero del Ecce Homo y de la virgen de la Soledad el Viernes Santo. «Me va ayudar ahora mucho haber pasado por todo, pero lo fundamental para mí son los conocimientos que me han transmitido los anteriores hermanos mayores, como José María», subraya.

Junto a él estará María José Morales como vice-hermana mayor y Juan Alberto Morales como administrador. Además de otras nueve personas que forman la Junta de Gobierno.

La intención de Guti como hermano mayor es continuar trabajando como se ha hecho hasta ahora. «Lo que se ha hecho se ha hecho bien. Nosotros seguiremos impulsando el columbario, seguiremos siendo solidarios y continuaremos con la evangelización. Aún así algunos cambios se notarán porque vamos a renovar bastante la junta de gobierno».

En cuanto a la evangelización la intención de Guti es llevar a la imagen de la virgen de la Soledad a los barrios de Badajoz. «En octubre iremos a la barriada de La Paz coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la canonización de San Juan Macías», explica.

Por otro lado, los jóvenes son una de las preocupaciones del que fuera concejal por el PP hasta el año 2023. «Queremos impulsar grupos jóvenes. Las puertas de La Soledad están abiertas para ellos y la juventud será uno de los pilares en este nuevo período de mandato». Para llevar esto a cabo la hermandad trabajará con el colegio La Compañía- Santa María Assumpta. En ellos se apoyarán para hacer más atractivo la hermandad más allá de la época de la Semana Santa. «Algunos jóvenes se acercan porque lo viven en casa, por tradición o porque lo ven en sus amigos...y una hermandad como esta puede parecer más seria por ser la de la patrona, queremos que sea atractiva. Nosotros queremos, con los jóvenes, hacer de esta hermandad una institución en la ciudad».

«Quiero que sea una cofradía fraterna, que mantenga la obra de caridad y llegue a los barrios» Francisco Javier Gutiérrez. 'Guti' Hermano Mayor Hermandad Nuestra Señora de la Soledad

Junto a la ilusión que le produce trabajar por la hermandad que considera su casa, Guti también siente la responsabilidad de dirigir una agrupación tan grande. «Es una cofradía con un patrimonio brutal, la ermita es propia, damos desayunos solidarios que es uno de los trabajos importantes que realizamos y con los que vamos a continuar».

A diario reparten en su sede 80 desayunos para personas necesitadas, una cifra que ha bajado desde que se cerró el centro de Bravo Murillo.

Entre sus proyectos también está el de iluminar de nuevo la fachada de la ermita, pequeñas cosas, que confía poder hacer poco a poco porque como le ha dicho José María Blanco «ser hermano mayor de la Soledad es fácil porque tiene buenos ingresos y mucha gente detrás».

Aún así la tarea de Guti a partir de ahora, será como la del papa que acaba de fallecer, conseguir que la hermandad sea de todo Badajoz y llegue a los barrios. «La presencia de la patrona debe estar en cualquier ámbito, quiero que sea una cofradía fraterna, que mantenga la obra de caridad y la devoción a la virgen», cuenta el nuevo hermano mayor que tendrá su primer acto importante con la novena del mes de septiembre en la Catedral.