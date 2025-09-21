La Junta responde al PSOE que hay tres naves apalabradas en la plataforma logística de Badajoz

L. E. BADAJOZ. Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ya están formalmente adjudicadas tres de las trece naves que la empresa pública Avante ha construido en la plataforma logística de Badajoz. A preguntas de HOY, la consejería de Economía responde así a las afirmaciones realizadas el pasado miércoles por el PSOE local, en la que se aseguraba que aún no se había vendido ninguna.

Ante esto, fuentes de Economía explican que los interesados en dos de estas naves «ya han abonado el importe correspondiente a la reserva, que es el 20% del precio de venta, y se está tramitando el contrato de compraventa». En el caso de la tercera, el potencial comprador «ha solicitado un aplazamiento para aportar el depósito del 20%» debido a que ha pedido una ayuda para pagar. Por ello, se la ha concedido una prórroga hasta el próximo 30 de septiembre de 2025. En todo caso, se prevé que la firma de los tres contratos de compraventa tenga lugar en octubre.

Según la Junta, la actual administración «ha trabajado intensamente para activar la demanda empresarial de las naves de la plataforma logística. Todas las inversiones en polígonos industriales se ponen en marcha cuando la demanda está asegurada, lo que permite un desarrollo real del suelo, ajustado a las necesidades empresariales y más eficiente en el uso de fondos públicos».

Recuerda también las mismas fuentes que el anterior gobierno del PSOE «aprobó y licitó las obras sin contar con ninguna demanda previa (ni una sola nave industrial se había adjudicado ni señalizado), lo que ha condicionado el desarrollo posterior». La licitación se publicó el 10 de febrero de 2023, las solicitudes comenzaron el 2 de marzo, y las obras se iniciaron el 5 de diciembre de ese mismo año, con una recepción final el 12 de febrero de 2025. «Por responsabilidad institucional, el actual Ejecutivo decidió adjudicar y ejecutar las obras ya licitadas, aunque no se hubiera garantizado previamente la demanda».