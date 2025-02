La Fiscalía pide que Borruel vaya a la cárcel hasta que se juzgue la campaña contra Fragoso

La incomparecencia de dos de los acusados ha obligado a suspender este lunes el juicio que debía sentar en el banquillo a los ocho supuestos ... integrantes de una organización para cuyos integrantes se piden hasta 13 años de prisión por publicar informaciones no veraces e infundadas en la página de Facebook 'Club de debates urbanos', unas publicaciones que en opinión de la Fiscalía tenían como objetivo desestabilizar el gobierno de Francisco Javier Fragoso para colocar en la alcaldía de Badajoz a otros políticos que pudieran devolverles el favor.

La vista había sido señalada por el Penal 2 de Badajoz para las 9 de la mañana de este lunes pero el juez titular ha decidido suspenderla tras comprobar que no se habían presentado Antonio García-Borruel, el principal de los acusados, y tampoco Pedro Luengo, para el que se pide una pena de prisión que no supera los dos años.

Tras conocer ese hecho el representante del Ministerio Fiscal ha pedido al juez que publique una orden de busca y captura para asegurar que los dos procesados responderán de los hechos que se les imputan. Para Antonio García-Borruel ha solicitado que una vez que se proceda al arresto ingrese en prisión hasta que comience el juicio, aplazado al próximo 6 de febrero. Para Luengo ha indicado que una vez detenido y citado podría quedar en libertad.

Más duro ha sido Emilio Cortés, el letrado que representa a Fragoso como acusación particular, quien ha pedido que los dos ingresen en la cárcel, petición que ha compartido Raúl Montaño, que lleva una segunda acusación particular en nombre de Tubasa, la concesionaria del servicio municipal de autobuses.

La propuesta de ingreso en prisión de la Fiscalía ha sido rechazada por José Miguel Morcillo, el abogado de Antonio García-Borruel, quien ha indicado que no tiene sentido una medida de privación de libertad porque a su defendido no le han notificado el señalamiento del juicio. «A mí me comunicaron el jueves que no lo habían localizado pero no he podido hablar con él porque he estado enfermo. Deberían haberse puesto en contacto conmigo mucho antes».

Parecida explicación ha dado Eugenio Esteban, el letrado de Pedro Luengo. Ha insistido en que la notificación del señalamiento no se ha realizado y que él tampoco ha podido localizarlo. Esteban se opone al ingreso en prisión de su representado pero no tiene inconveniente en que, tal y como propone la Fiscalía, la Policía Nacional busque para notificarle la nueva fecha de juicio.

A partir de este momento debe ser el juez titular del Penal 2 de Badajoz quien determine qué medidas es conveniente adoptar para que los dos procesados que no han comparecido sí estén presentes el próximo 6 de febrero.

Ese día serán resueltas las cuestiones previas y testificarán cinco de los acusados. Los otros tres lo harán al día siguiente en una vista en la que también intervendrán como testigos varios cargos políticos, entre ellos el entonces concejal de Limpieza, Antonio Ávila, y los representantes de Ciudadanos Cayetano Polo y Francisco Piñero.