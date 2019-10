San Judas y las obras colapsan la plaza de San Andrés Coches mal aparcados en San Andrés. :: Casimiro Moreno La Policía Local impuso por la mañana una decena de multas por aparcar mal, pero los coches siguieron estacionando NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Martes, 29 octubre 2019, 08:39

Tras su reciente reforma, el tráfico en la plaza de Cervantes sigue siendo una guerra entre conductores y vecinos. En esta zona, conocida como San Andrés, se han eliminado los aparcamientos, pero decenas de residentes continúan estacionando a diario. Ayer fue una de las jornadas más conflictivas desde que se reabrió al tráfico. Las obras para instalar cuatro desagües se sumaron al caos que provoca cada mes la celebración de San Judas en la parroquia.

Los trabajos en la plaza de San Andrés se interrumpieron hace un mes. Al día siguiente los coches comenzaron a circular y a aparcar encima de las aceras, ya que los espacios de estacionamiento se han eliminado. El Ayuntamiento de Badajoz indicó entonces que la obra no había finalizado (falta el arreglo del empedrado, el ajardinamiento y la colocación de maceteros en las aceras) y que no había sido recepcionada. Desde la Concejalía de Vías y Obras señalaron que se cortaría de nuevo al tráfico rodado reforzando el cierre de los accesos con más vallas. Sin embargo, los obstáculos desaparecieron y continuó el trasiego de coches. Los vecinos del Casco Antiguo han denunciado la situación porque los vehículos que circulan sobre las aceras están dañando las baldosas, que están marcadas por las rodadas, y además suponen un peligro para los peatones.

«No se cuántas veces he llamado a la Policía. Cuando pueden venir, que no es siempre, ponen dos multas, pero se marchan y cinco minutos después tienes tres coches aparcados en la acera y los vecinos tenemos que andar por la calzada. Han dejado la plaza peor de lo que estaba», se lamenta Julio Largas, un vecino. Esta situación debería aliviarse cuando se instalen los maceteros que están previstos en el perímetro y que impedirán estacionar en algunos puntos. Los residentes de este área no entienden cómo se ha abierto al tráfico antes de terminar. «Una chapuza», concluye Largas.

Ayer la situación empeoró por dos factores. En cuatro puntos de la plaza se instalaron desagües. Se corrigieron los aliviaderos que se habían instalado solo unas semanas antes. Para protegerlos, la Policía Local colocó vallas alrededor, pero no cortó el tráfico en San Andrés, por lo que actualmente los coches solo pueden circular por las aceras.

A esto se sumó que ayer se celebró San Judas, por lo que cientos de fieles fueron a la iglesia de San Andrés y algunos optaron por subir en coche y estacionar indebidamente. Por la mañana, la Policía Local hizo una batida y multó a una decena de infractores, pero poco después los coches volvían a llenar la plaza y la escena se repitió por la tarde, aunque los agentes volvieron a pasar.

«Nos vamos a cargar la plaza antes de estrenarla», se lamentó ayer una vecina, Raquel Muñoz, que tiene un garaje en la plaza. «He tardado diez minutos en salir porque los coches aparcados han cortado la entrada a Madre De Dios. El fin de semana pasado pasó lo mismo por una boda».