El pintor extremeño de reyes y famosos que también refleja el Carnaval

Juan Valdés es el único pintor que puede presumir de haber retratado a los Reyes eméritos (Juan Carlos y Sofía) con ellos posando en persona, ... sin fotografías por medio.

Pero menos conocida es la afición de este ilustre artista extremeño por pintar cuadros con temáticas relacionadas con el Carnaval. El colorido y la mascarada son los elementos que más disfruta a la hora de pintar una de estas obras. Ahora, Valdés también se enorgullece de participar de forma indirecta en el Carnaval de Badajoz gracias a su pintura.

Museo Luis de Morales

La ciudad de la que es hijo predilecto acoge en el Museo Luis de Morales desde el pasado sábado una treintena de lienzos que componen la exposición 'Arte pictórico Carnavalesco'. Una exposición donde las pinceladas de Valdés dejan ver el gusto innato que siente por esta fiesta, según asegura el autor.

«Es algo que me viene de pequeño. Vivía en la calle Joaquín Costa y cerca de mi casa compraba el café a una mujer que tenía las paredes de la tienda con muchos elementos carnavaleros». Valdés cuenta que pese a no conocer el significado de la fiesta, pues durante su infancia estaba prohibida, le encantaban los motivos que lo representaban. Algo innato que tal vez solo los pacenses pueden sentir, reflexiona.

Pese a llevar la mayor parte de su vida en Sevilla, ciudad a la que se fue con 17 años, Juan Valdés no olvida sus orígenes y tiene su ciudad natal muy presente en su día a día. Por ello, durante el confinamiento al que obligó a vivir la covid el pintor se refugió en sus orígenes a través de la pintura. «El miedo al virus me hizo aislarme en mi estudio, hice mucha pintura carnavalesca, siempre veneciana por el juego que me ofrece su vestuario».

El pintor explica que hay muchos puntos que son primordiales para retratar estas fiesta de Badajoz, Cádiz, Argentina... Sus viajes al Carnaval veneciano le ha permitido crear esta exposición, «pero los trajes y las mascaradas de Venecia son diferentes. Aunque aprendí de Badajoz, la fiesta veneciana me ha enriquecido mucho a nivel profesional», comenta Valdés.

Personajes ataviados con máscaras, grandes antifaces y coloridas telas son los retratos que más representación tienen en los lienzos que están expuestos en ewl museo hasta el próximo 26 de febrero.

«Es una temática que me permite experimentar con tonos festivos y coloridos para buscar la diferencia. Me deja jugar con el hiperrealismo, que es lo mío, lo que me gusta y me llena».

Afirma que le gusta la mascarada porque le permite dar un toque de personalidad en sus obras. «Cada Carnaval tiene su personalidad y la agrupación es la característica más común del nuestro, pero a mi me gusta la arbitrariedad y la variedad, por eso lo plasmo en los lienzos de esta exposición».

La inteción

Valdés destaca que en su obra tiene gran importancia la intención, porque gracias a esto cada espectador tiene una visión distinta. «Las figuras que aparecen en la exposición lo hacen mirando al espectador y ninguna mirada es igual. Unos miran de frente, otros lo hacen de reojo o de perfil. Se trata de una técnica o una intencionalidad que ya aparecía en las Meninas de Velázquez y que yo me llevo a mis obras».

Este juego con la intención permite que el espectador sea protagonista del arte que tiene delante, en este caso en forma de pintura, pero según el pintor sirve para cualquier tipo de arte que se cree.

La exposición

Juan Valdés cuenta que siempre está dispuesto a aportar lo que sea necesario para su ciudad. Por eso cuando desde el Ayuntamiento de Badajoz le propusieron hacer una exposición relacionada con el Carnaval, no lo dudó dos veces. «Al día siguiente una furgoneta estaba en mi casa de Sevilla a recoger los lienzos. Tuvieron que venir dos veces para poder llevárselos todos, aunque todos los que tengo no han podido exponerse», relata.

Pese a que no es un pintor exclusivo de Carnaval, a lo largo de su carrera ha pintado numerosos retratos, esta fue la temática que le salvó en la epidemia, como ha venido haciendo a lo largo de su vida. «El don de la pintura me ha hecho evitar muchas cosas, he pintado por todos lados... pinturas cromáticas, juguetonas, difuminadas...», cuenta el artista.

De los lienzos que se exponen estos días el pintor destaca tres, que según relata son los de mayor tamaño que se encontrará el visitante. «En ellos están pintadas mis exposiciones y esa originalidad es lo bonito y lo interesante».

Vida y pintura

El fundamento de la vida de Valdés está en la pintura y en el arte. Gracias a esta forma de expresión superó una infancia difícil y centró su vida en la pintura, por lo que desde muy joven se fue a vivir a Sevilla para seguir formándose en lo que más le gustaba.

Su inspiración viene del esfuerzo –según asegura– que se obtiene con los años y con la experiencia. «Hay una cosa fundamental en mi proceso de creación. Cuando el cuadro me dice que no lo toque más y lo quite del caballete antes los dejaba días o meses. Ahora directamente lo termino y lo pongo en cuarentena. Así cuando llego al estudio sé si necesitan que les añada algo más».

Si por algo es reconocida la carrera de este pintor es por sus retratos. Por sus pinceles han pasado desde políticos hasta personajes del mundo de la farándula como Rocío Jurado, de la que guarda una buena amistad. En relación con estos retratos está organizando otra exposición que asegura podrá verse a lo largo de este año, y que acogerá todas las pinturas y retratos que ha elaborado hasta el momento.

Mientras eso llega, Badajoz puede disfrutar de otra perspectiva del Carnaval a través de los disfraces y las miradas que el artista ha plasmado en sus obras.