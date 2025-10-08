Juan Medina, antes Juanito Makandé, se reencuentra con su guitarra flamenca este jueves en Badajoz El artista gaditano presenta 'Fugaz', su nuevo disco, en 'La Santa' este 9 de octubre

Hace cinco años, en un inesperado giro del destino, Juan Medina abandonó su etapa como Juanito Makandé. Se reencontró con su guitarra flamenca y la convirtió en una poderosa herramienta para contar historias.Ahora, continuando con este proceso artístico publica y presenta 'Fugaz', una selección de diez composiciones que transitan entre el flamenco, el jazz, el neosoul y músicas del mundo y que llegan ahora a Badajoz.

El artista gaditano estará este jueves, 9 de octubre, en 'La Santa', una sala de conciertos de la localidad.

Concierto de Juan Medina (Juanito Makandé) en Badajoz

Jueves, 9 de octubre – Badajoz – La Santa – 22:30 h – Calle Zurbarán, 10.

Entradas: 15 € /18 € en taquilla. Entradas a la venta aquí.

Quién es Juan Medina

Juan Medina es un guitarrista y compositor de flamenco, reconocido por su virtuosismo y su enfoque innovador dentro del género. A lo largo de los años, ha seguido consolidando su carrera, manteniéndose fiel a su estilo único y auténtico.

Toca la guitarra «para no morir». Ama los bosques, la sombra de sus árboles, la primavera temprana, los otoños profundos, los cielos de fuego y busca melodías sin descanso. Observador constante de la belleza cotidiana. Y así lo refleja en 'Fugaz', su nuevo proyecto discográfico navegando con otro viento: el jazz.

Su nuevo disco cuenta con las colaboraciones de Gal Maestro al contrabajo en todos los temas, y de los músicos Lea Lu (Voz, coros y sintetizador), Jose Luis Hernandez («Tangos Tristes del Albayzín»), Twanguero («Al Badawi»), Pepele Mendez («Mariposillas Borrachas»), sumando la percusión de Poti Trujillo en «Tangos Tristes del Albayzín» y el saxo de Fran Ramos en «Nana para coco y Luna».

