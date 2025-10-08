HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Juan Medina, antes conocido como Juanito Makandé CEDIDA

Juan Medina, antes Juanito Makandé, se reencuentra con su guitarra flamenca este jueves en Badajoz

El artista gaditano presenta 'Fugaz', su nuevo disco, en 'La Santa' este 9 de octubre

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:28

Hace cinco años, en un inesperado giro del destino, Juan Medina abandonó su etapa como Juanito Makandé. Se reencontró con su guitarra flamenca y la convirtió en una poderosa herramienta para contar historias.Ahora, continuando con este proceso artístico publica y presenta 'Fugaz', una selección de diez composiciones que transitan entre el flamenco, el jazz, el neosoul y músicas del mundo y que llegan ahora a Badajoz.

El artista gaditano estará este jueves, 9 de octubre, en 'La Santa', una sala de conciertos de la localidad.

Concierto de Juan Medina (Juanito Makandé) en Badajoz

Jueves, 9 de octubre – Badajoz – La Santa – 22:30 h – Calle Zurbarán, 10.

Entradas: 15 € /18 € en taquilla. Entradas a la venta aquí.

Quién es Juan Medina

Juan Medina es un guitarrista y compositor de flamenco, reconocido por su virtuosismo y su enfoque innovador dentro del género. A lo largo de los años, ha seguido consolidando su carrera, manteniéndose fiel a su estilo único y auténtico.

Toca la guitarra «para no morir». Ama los bosques, la sombra de sus árboles, la primavera temprana, los otoños profundos, los cielos de fuego y busca melodías sin descanso. Observador constante de la belleza cotidiana. Y así lo refleja en 'Fugaz', su nuevo proyecto discográfico navegando con otro viento: el jazz.

Su nuevo disco cuenta con las colaboraciones de Gal Maestro al contrabajo en todos los temas, y de los músicos Lea Lu (Voz, coros y sintetizador), Jose Luis Hernandez («Tangos Tristes del Albayzín»), Twanguero («Al Badawi»), Pepele Mendez («Mariposillas Borrachas»), sumando la percusión de Poti Trujillo en «Tangos Tristes del Albayzín» y el saxo de Fran Ramos en «Nana para coco y Luna».

