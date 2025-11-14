HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una jornada reúne a la comunidad científica para avanzar en producción agraria

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Las Jornadas Científicas del Instituto Universitario de Investigación de Recursos Agrarios (Inura) sobre producción agraria, sostenibilidad ambiental y recursos fitogenéticos reunieron ayer en el salón de actos del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura a investigadores y responsables institucionales comprometidos con el futuro del sector agroalimentario.

Inura integra a 14 grupos de investigación de la UEx, Cicytex y Ctaex y en relación al mismo el vicerrector de Investigación y Transferencia, José María Carvajal, destacó que es uno de los 16 institutos de investigación de la Universidad de Extremadura y que es «particularmente especial» ya que es mixto –está formado por varias instituciones–, «creando un marco inigualable para poder trabajar en un sector fundamental dentro de la región como son los recursos agrarios».

Por su parte, el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo, subrayó que se trata de una jornada de «tremenda importancia» para coordinar un instituto que integra tantos grupos de investigación y que este tipo de encuentros, en los que se ponen en común los resultados, son «esenciales» para que «avance unido» y pueda concurrir en conjunto a convocatorias europeas y nacionales para captar fondos.

La sesión se abrió con la intervención de la directora de Cicytex, Carmen González Ramos, quien destacó la naturaleza mixta del Inura «como un modelo de ciencia conectada, el trabajo entre la Universidad y los centros tecnológicos en investigación aplicada más cercano a las necesidades reales del sector agrario y agroalimentario». González subrayó también que, desde Cicytex, están «convencidos» de que pueden aportar «mucho» a este proyecto común.

El director de Inura, Santiago Ruiz-Moyano, cerró la apertura recordando que son las segundas jornadas científicas que celebran y que están muy contentos por la acogida, con más de 60 personas y empresas han querido acompañarles, a la par que señaló que este año la jornada está centrada en sostenibilidad ambiental y recursos fitogenéticos.

