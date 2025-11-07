Jacky Terrasson Trío y Lola Santiago Quartet cierran el Festival de Jazz

Redacción BADAJOZ. Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El 38º Festival Internacional de Jazz de Badajoz cerrará su programación mañana con cuatro actuaciones, entre los que destacan las de Lola Santiago Quartet y el músico alemán Jacky Terrasson en formato trío.

La primera de las actividades es ‘La hora del vermú + Lola Santiago Quartet’, a las 13.00 horas, en el Cafetín del Teatro López de Ayala con entradas agotadas. Consistirá en una cata de vermús de La Bodega de Santa Marina, a la vez que se disfruta del concierto en directo de la cantante Lola Santiago, con Pedro Calero al piano, Keke Martín al contrabajo y Pepín Muñoz a la batería.

La formación de jazz liderada por la talentosa cantante extremeña Lola Santiago ha destacado por su proyecto ‘Viento del sur’. La banda fusiona con maestría el jazz contemporáneo con las ricas tradiciones del folclore de América Latina, creando un sonido único y vibrante.

A las 17.00 horas, será el turno de ‘BadeJazz en la calle’ en la puerta del Teatro López de Ayala con un concierto a cargo de los combos del curso de jazz del Conservatorio Profesional ‘Juan Vázquez’ de la Diputación de Badajoz.

El concierto principal lo ofrecerá Jacky Terrasson Trío a las 21.00 horas en la sala principal del López de Ayala, con un precio único de 15 euros. El músico alemán es uno de los pianistas más singulares y dinámicos del jazz europeo. Hijo de madre estadounidense y padre francés, creció entre culturas y lenguajes, lo que marcó desde temprano su sensibilidad musical.

Para finalizar, a partir de las 23.00 horas se podrá disfrutar en el Cafetín del Teatro López de Ayala de los combos avanzados del Curso de Jazz del Conservatorio Profesional ‘Juan Vázquez’ de la Diputación de Badajoz, en una jam session con entrada libre.