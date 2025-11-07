HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jacky Terrasson Trío y Lola Santiago Quartet cierran el Festival de Jazz

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El 38º Festival Internacional de Jazz de Badajoz cerrará su programación mañana con cuatro actuaciones, entre los que destacan las de Lola Santiago Quartet y el músico alemán Jacky Terrasson en formato trío.

La primera de las actividades es ‘La hora del vermú + Lola Santiago Quartet’, a las 13.00 horas, en el Cafetín del Teatro López de Ayala con entradas agotadas. Consistirá en una cata de vermús de La Bodega de Santa Marina, a la vez que se disfruta del concierto en directo de la cantante Lola Santiago, con Pedro Calero al piano, Keke Martín al contrabajo y Pepín Muñoz a la batería.

La formación de jazz liderada por la talentosa cantante extremeña Lola Santiago ha destacado por su proyecto ‘Viento del sur’. La banda fusiona con maestría el jazz contemporáneo con las ricas tradiciones del folclore de América Latina, creando un sonido único y vibrante.

A las 17.00 horas, será el turno de ‘BadeJazz en la calle’ en la puerta del Teatro López de Ayala con un concierto a cargo de los combos del curso de jazz del Conservatorio Profesional ‘Juan Vázquez’ de la Diputación de Badajoz.

El concierto principal lo ofrecerá Jacky Terrasson Trío a las 21.00 horas en la sala principal del López de Ayala, con un precio único de 15 euros. El músico alemán es uno de los pianistas más singulares y dinámicos del jazz europeo. Hijo de madre estadounidense y padre francés, creció entre culturas y lenguajes, lo que marcó desde temprano su sensibilidad musical.

Para finalizar, a partir de las 23.00 horas se podrá disfrutar en el Cafetín del Teatro López de Ayala de los combos avanzados del Curso de Jazz del Conservatorio Profesional ‘Juan Vázquez’ de la Diputación de Badajoz, en una jam session con entrada libre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  4. 4

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  5. 5

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  6. 6 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  7. 7 Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo»
  8. 8

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  9. 9 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura
  10. 10 El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Jacky Terrasson Trío y Lola Santiago Quartet cierran el Festival de Jazz