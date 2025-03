«Intento que mi baile sea la voz que ayude a las niñas que sufren Rett»

Sara Pereira Baras, conocida artísticamente como Sara Baras (Cádiz, 1971), es la bailaora y coreógrafa española más reconocida dentro y fuera de España. Hija de ... la bailaora Cocha Baras, comenzó su carrera en la escuela de su madre. Con 14 años entró en la compañía de Manuel Morao. Ha compartido escenarios con artistas como Paco de Lucía o el cantaor Enrique Morente entre otros. Después de recorrer escenarios como el 'Sydney Opera House' en Australia, o el 'New York City Center' en Estados Unidos, Sara llega al López de Ayala este sábado 29 de abril con su último espectáculo, 'Alma'.

–Vuelve a Badajoz después de recorrer escenarios muy importantes. ¿Qué supone esto para usted?

–He estado varias veces y el López de Ayala es un teatro en el que ya he bailado, así que volver me hace mucha ilusión. Es un teatro muy bonito, con una esencia especial que creo que hará de 'Alma' más bonito aún.

– 'Alma' habla de sentimientos y de sus raíces. ¿Qué verá el público?

–Es un espectáculo dedicado a mi padre, que era un enamorado de los boleros. La parte emocional está muy presente. Él falleció al poco del estreno, lo que ha hecho que el espectáculo crezca con el deseo de poder sentir el alma de las personas que ya no están con nosotros pero sí dentro de nosotros. El público verá la fusión del bolero con los palos del flamenco tradicionales. Keko Baldomero está a cargo de la música y hay colaboraciones de voces que han sido muy importantes para mí.

–Si algo une al flamenco y al bolero es que ambos géneros son muy pasionales, pero se diferencian por su intensidad. ¿Cómo ha hecho para unirlos?

–Hay un contraste entre la garra y la pasión del flamenco con la suavidad del bolero. El resultado es un flamenco más dulce o un bolero más pasional, y es muy bonito. La fusión se da en la música, la coreografía, el vestuario, la puesta en escena, la iluminación... y es gracias al gran equipo con el que trabajo.

–¿Por qué decidió llamarle 'Alma'? ¿Cuál es el alma real de este espectáculo destinado a la Asociación 'Mi Princesa Rett?

–Porque está hecho con el alma, porque tenemos corazón flamenco y alma de bolero. Y no hay sentido más grande para bailar que a favor de 'Mi princesa rett', para ayudar a las niñas que tienen síndrome Rett y sus familias, que se dejan el alma para curar y mejorar la vida de sus hijas.

-¿Cómo conoció a esta asociación de la que es madrina?

–Los conocí precisamente a través de Paco Santiago, un padre de Badajoz que pedía ayuda a través de las redes sociales para su hija Martina, que padecía esta enfermedad. Me removió que su hija Martina es de la edad de mi hijo y me uní a su lucha. Estoy a su lado para divulgar la enfermedad y conseguir ayudas para terapias e investigación.

- 'Alma' ha tenido éxito en Estados Unidos. ¿Siente que el flamenco está muy valorado fuera de nuestras fronteras?

–Estoy muy orgullosa de la respuesta que el público tiene con nuestro arte, pero digo que es gracias a artistas como Paco de Lucía, Carmen Amaya, Camarón o Estrella Morente, que son quiénes han abierto las puertas del mundo al flamenco. Me emociona la respuesta del público, da igual que las costumbres sean diferentes, el arte no entiende de fronteras.

-Sí, pero usted lleva trabajando toda la vida también para que esto sea así...

-Mi compañía es privada, cumple 25 años ahora y no paramos. Fui de las primeras mujeres en fundar mi propia compañía en España, algo que antes no se llevaba entre la gente joven. Fui nombrada marca España y me parece que tengo la responsabilidad de trabajar duro.

–Como resultado de su trabajo es considerada embajadora de la marca España. ¿Ha tenido que sacrificar mucho?

–Hay que trabajar duro, no bajar la guardia, ser muy constante. Después de tantos años claro que hay un esfuerzo, miro atrás y me siento muy orgullosa, por mí y por mi equipo. Pero creo que lo verdaderamente duro es encontrarte sin trabajo o con una niña con una enfermedad, por eso el sacrificio que yo haya podido hacer es relativo.

–Después de Badajoz volverá a Madrid. ¿Qué otros proyectos tiene?

–Volver a Madrid es otro regalazo. Ya hicimos el espectáculo el año pasado en Gran Vía y fue un éxito, así que estamos muy felices. En verano estaremos en festivales y después iremos de gira a Sudamérica y estamos ensayando espectáculos nuevos.

-¿Es fácil conectar con el público en una función de sentimientos cuando hoy todo está guiado por la tecnología?

–Sí, y esto es lo que juega a nuestro favor: la gente tiene ganas del directo, de sentirlo en el momento. Lo bonito es dejarse llevar y entrar en nuestro mundo, donde nos dejamos el alma para compartir el baile.

-'Alma' es su forma de entender la vida' ¿Cómo la entiende usted?

–La entiendo ayudando a las niñas Rett, intentando que mi baile sea la voz que les ayude. También intentando transmitirle a mi hijo los valores para que sea una buena persona, luchando por hacer las cosas bien y pasar buenos momentos con los míos.