Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas

Al lugar acudieron bomberos y policías, que recomendaron al resto de vecinos confinarse en sus viviendas

Ángela Murillo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:38

Bomberos y policías se han movilizado este viernes por la mañana por un incendio declarado en una vivienda de Badajoz. El fuego ha afectado a un primer piso de la barriada de Valdepasillas, situado en la plaza Francisco Vera, próxima a la parroquia de Perpetuo Socorro.

Tras recibir el aviso sobre las 9.20 horas, al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, policías municipales y varias dotaciones de bomberos del Parque del Ayuntamiento, que movilizaron una bomba urbana ligera y un vehículo autoescala.

Estos efectivos tuvieron que forzar la puerta de la vivienda, que tenía la llave puesta en la cerradura, por dentro, sin que hubiera nadie en el interior.

Rápidamente, todo el inmueble se llenó de humo, por lo que los vecinos del resto de pisos recibieron la recomendación de permanecer confinados dentro para evitar riesgos si las llamas se extendían a otras zonas.

Según indican los bomberos, el fuego se originó en una habitación a consecuencia de un fallo eléctrico. Buena parte de la vivienda quedó afectada por el humo y el hollín, por lo que se ha recomendado a los dos moradores de este piso no permanecer dentro hasta que los daños materiales sufridos sean subsanados.

La intervención duró una hora y los efectivos de extinción de incendios intervinientes procedieron a asegurar la instalación eléctrica, aislando el punto en el que se detectó la avería.

