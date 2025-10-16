HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
Imagen de Badajoz ganadora del segundo premio del certamen nacional Juan Antequera

La imagen de Badajoz que ha conquistado el concurso nacional de fotografía en Instagram

Esta fotografía de la ciudad ha ganado el segundo premio en la quinta edición del certamen nacional de fotografía en Instagram 'Mi Rincón Favorito'

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:19

Comenta

Badajoz se baña en la luz dorada del ocaso mientras reposa sobre el río Guadiana. En el horizonte, una marea de nubes dramáticas parece abrazar la ciudad, y sobre los tejados se despliega un vuelo elegante de aves, dibujando silenciosas melodías en su silueta. Esa ha sido la apuesta ganadora de Juan Antequera, que se ha hecho con el segundo premio nacional en la quinta edición del certamen fotográfico en Instagram 'Mi Rincón Favorito'.

El primer premio ha sido para Héctor Caro, por una fotografía que retrata San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia) con una mirada muy física, donde se muestra la ermita encaramada sobre el islote y la serpenteante escalinata que trepa por el acantilado, con el mar rompiendo en primer plano y un cielo de atardecer encendido. El encuadre vertical conduce la vista en diagonal desde la espuma hasta la cima, mientras un cielo cálido de atardecer envuelve la escena. La combinación de textura pétrea, agua en movimiento y luz rasante convierte el lugar en un relato visual de la costa cantábrica.

Germán Franco (Comunidad de Madrid) ha obtenido el tercer premio con una imagen en la que las Cuatro Torres emergen de un mar de nubes bajo un cielo rojizo. La atmósfera de inversión térmica y la paleta crepuscular estilizan el perfil financiero de la capital y lo sitúan en un plano casi onírico, entre la arquitectura y la nubosidad en fuga.

El resto de galardones han sido para Diego Moradillo (Aragón), cuarto premio y Marina Martín (Castilla y León), quinto premio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  3. 3 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  6. 6 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  7. 7 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9 Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz
  10. 10

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La imagen de Badajoz que ha conquistado el concurso nacional de fotografía en Instagram

La imagen de Badajoz que ha conquistado el concurso nacional de fotografía en Instagram