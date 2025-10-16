La imagen de Badajoz que ha conquistado el concurso nacional de fotografía en Instagram Esta fotografía de la ciudad ha ganado el segundo premio en la quinta edición del certamen nacional de fotografía en Instagram 'Mi Rincón Favorito'

Badajoz se baña en la luz dorada del ocaso mientras reposa sobre el río Guadiana. En el horizonte, una marea de nubes dramáticas parece abrazar la ciudad, y sobre los tejados se despliega un vuelo elegante de aves, dibujando silenciosas melodías en su silueta. Esa ha sido la apuesta ganadora de Juan Antequera, que se ha hecho con el segundo premio nacional en la quinta edición del certamen fotográfico en Instagram 'Mi Rincón Favorito'.

El primer premio ha sido para Héctor Caro, por una fotografía que retrata San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia) con una mirada muy física, donde se muestra la ermita encaramada sobre el islote y la serpenteante escalinata que trepa por el acantilado, con el mar rompiendo en primer plano y un cielo de atardecer encendido. El encuadre vertical conduce la vista en diagonal desde la espuma hasta la cima, mientras un cielo cálido de atardecer envuelve la escena. La combinación de textura pétrea, agua en movimiento y luz rasante convierte el lugar en un relato visual de la costa cantábrica.

Germán Franco (Comunidad de Madrid) ha obtenido el tercer premio con una imagen en la que las Cuatro Torres emergen de un mar de nubes bajo un cielo rojizo. La atmósfera de inversión térmica y la paleta crepuscular estilizan el perfil financiero de la capital y lo sitúan en un plano casi onírico, entre la arquitectura y la nubosidad en fuga.

El resto de galardones han sido para Diego Moradillo (Aragón), cuarto premio y Marina Martín (Castilla y León), quinto premio.