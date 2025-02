«Me ilusiona mi vuelta y subirme al López de Ayala con mi música»

Cira Fernández (Badajoz, 1977) se crió entre los acordes de su padre, músico del legendario grupo Acción Rock Band. A lo largo de su vida ... se ha subido a los escenarios con su hermano Ulises y otros grupos. Tras varios años alejada de la música regresa este sábado al López de Ayala, con un concierto que le servirá para grabar su nuevo disco 'No me iré hoy'.

–El nombre de su nuevo disco es una declaración de intenciones ¿A qué se debe?

–Es una manera de autoanimarme, de decirme sigue ahí. Hace un par de años que no hacía nada y esto es una manera de volver a los escenarios con mi música de ahora y la de antes. También es un guiño al disco de Antonio Vega, 'No me iré mañana'. Es una manera de echarle ganas.

–¿Quiere decir que había perdido la ilusión?

–Estoy ilusionada con mi vuelta, vuelvo a tener ganas de compartir cosas, estos últimos años he estado apartada. A veces te entra apatía y eso genera que tengas más ganas de hacer cosas o no. En este momento tengo muchas ganas de subirme al López de Ayala con mi música.

–¿Qué escucharán el público el próximo sábado?

–El concierto del día 28 es un viaje a través de mi crecimiento musical, todas las canciones son mías. Cantaré muchos de los temas que canté con mi hermano Ulises, con otros grupos y por supuesto las últimas que he escrito para este último trabajo.

–¿No le gusta identificarse con ningún estilo ¿cuál ha seguido en 'No me iré hoy' ?

–Yo siempre he sido muy ecléctica, no he tenido nunca un estilo muy marcado porque hago las canciones como me nace en el momento que las escribo. Algunas son más pop, también he hecho de folk, para volver a mis raíces. Pero es cierto que ahora estoy con canciones más rockeras. Incluso a la hora de escribirlas me centro más en las historias y van saliendo canciones más personales.

–¿En que se ha inspirado para escribir sus nuevos temas?

–En cosas que veo, hablo mucho de sentimientos, de estados de ánimo, reflexiones. Esto no quiere decir que hable de mi vida. Como 'La diva', que es una canción con la que abordo el tema de la salud mental a través de la historia de una mujer que sufre demencia, que además es un tema importante hoy.

–Estas canciones se grabarán durante el concierto para elaborar el disco...

–Sí, será un disco grabado en directo durante la actuación del López de Ayala. Quería aprovechar el concierto para grabarlo en directo, esto añade un punto de presión, pero es ilusionante.

–¿Qué músicos te acompañarán?

–Estoy muy contenta porque estoy muy bien acompañada, tocaré con los músicos que acompañan a Robe Iniesta, quién fue vocalista en Extremoduro y esto me hace especial ilusión. Ellos han hecho un esfuerzo para estar conmigo y esto es importante, tengo a los mejores músicos que podría tener.

–¿Cuándo disfrutará el público de este disco?

–Espero que para comienzo de año. Pero antes subiremos algunos temas de forma individual a las plataformas, es como se trabaja hoy. Igual que ocurre con las redes, me llevo con ellas como puedo, no tengo la necesidad de mostrarlo todo, ni compartir toda mi vida, las utilizo cuando tengo que mostrar mi música.