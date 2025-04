Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz: «Es una malísima noticia para el Casco Antiguo»

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, mostró ayer el «firme rechazo» del Ayuntamiento al «abandono» de las dependencias de la Policía Nacional en la ... Plaza Alta. «Es una malísima noticia» para el Casco y por tanto para Badajoz, dijo el alcalde, quien sostiene que «sí era una comisaría» pese a que el delegado del Gobierno dijo que no lo es porque «está vacía de contenido».

«Si no lo es, no tengo constancia de ello», añadió antes de recordar que ese era el fin para el que fue cedido ese edificio. «Si esos servicios se han ido reduciendo con el paso del tiempo, desde luego el Ayuntamiento constancia oficial no tenía».

«Más allá» de una llamada desde la Policía Nacional y de una conversación que ha podido mantener con el delegado del Gobierno, el Consistorio «todavía no tiene constancia oficial del cierre», por lo que considera un «error» que se haya tomado esta decisión de manera «unilateral». Gragera afirmó que esa presencia policial en el Casco Antiguo genera «un plus de confianza y un plus de seguridad» en un entorno que «todavía tiene necesidad de presencia efectiva de Policía Nacional». «Es verdad que hemos ido mejorando con el tiempo», pero «todavía no está plenamente normalizada» esa zona.

A Gragera le sorprende que esa decisión haya sido tomada después de varios meses de trabajo en un plan de seguridad local en el que se establecía no sólo la presencia de la Policía Nacional en el entorno del Casco Antiguo, sino también su aumento.

Finalmente y sobre la cesión del inmueble municipal que ocupa la Policía Nacional en la Plaza Alta, el alcalde recordó que el 'Edificio de asociaciones', que tiene dos entradas, fue cedido en su momento a la Policía Nacional para que «atendiendo a las peticiones vecinales y a la situación del barrio» hubiese una presencia policial «efectiva». «He tenido la oportunidad de manifestar mi disconformidad de manera verbal tanto a la Jefatura Superior de Policía como a la propia Delegación del Gobierno», insistió el alcalde.

El cierre de la Comisaría de la plaza Alta también ha provocado el rechazo de los vecinos. Desde el colectivo SOS Casco Antiguo se lamentó que un servicio que disuade de cometer delitos en una zona afectada por la droga y los conflictos vecinales vaya a ser eliminado.