Los fines de semana en el Casco Antiguo no son lo que fueron hace años, así lo siente María Belén García, que tan solo en ... fechas señaladas consigue cerrar la caja de Arrabal Copas, su local, con 600 euros.

Una cifra que según ella no ha consiguió sacar en todo el mes de agosto, lo que dificultó hacer frente al pago del alquiler, que le cuesta 800 euros además de los gastos de seguros y facturas. «Hoy no es rentable tener un bar de copas en el centro de la ciudad porque no dan facilidades», apunta la propietaria de este local, que con el cierre de Motel 7 se ha quedado solo en la calle San Juan.

Entre las facilidades de las que habla García, que abrió las puertas de su pub en junio de 2023, no solo está que les decoren la calle en Navidad, que por segundo año consecutivo no cuenta con alumbrado por estas fechas. María Belén considera que el Ayuntamiento de Badajoz debería beneficiar más a los locales de copas para poder abrir hasta tarde. «No conceden nuevas licencias para poder abrir hasta tarde y nosotros hemos hecho una comprobación de ruido en la que invertimos 1.800 euros para saber si cumplíamos los requisitos, y ni si quiera así conseguimos abrir hasta más tarde de las tres», explica esta hostelera que tiene licencia de cafe-bar.

Las multas por incumplir el horario estipulado de cierre van desde los 120 a los 200 euros, una cifra que en más de una ocasión han tenido que costear García, ya que asegura que la policía vigila de manera estricta el cumplimiento de este horario. De forma que si cinco minutos después de la hora de cierre las puertas aún están abiertas son sancionados. «Los hosteleros del centro lo tenemos muy complicado porque yo creo que lo que quieren hacer es eliminar el ocio del Casco Antiguo cuanto antes», comenta indignada porque se ve obligada a cerrar a la hora que más clientes recibe en el interior de su local.

Una situación que esta hostelera espera que cambie con la reapertura que habrá en los próximos meses de antiguos locales. «Si los locales están insonorizados deberían tener horario de discoteca», apunta al recordar que su local ha tomado el nombre del bar que hace años estuvo en la calle San Blas. «Fue un local muy conocido y pedí permiso para utilizar su nombre», cuenta María Belén, que después de año y medio tras la barra de Arrabal percibe que la gente tiene miedo de ir al Casco Antiguo a consecuencia de la droga. Según ella debería de haber más vigilancia durante la noche en las calles para que las personas se sientan más seguras. «Me estoy planteando cerrar el bar porque así es insostenible. Va a abrir Mercantil, Tocata y queremos esperar un poco a ver que pasa, pero como la situación siga así en menos de un año cerraremos», zanja.