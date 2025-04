El hombre tiroteado en Suerte de Saavedra desveló quién fue «cuando perdió el miedo»

E. F. V. BADAJOZ Miércoles, 15 de enero 2025, 21:01 Comenta Compartir

No han encontrado el arma con la que dispararon a Cristóbal. No han localizado el vehículo en el que huyeron ni huellas dactilares de ... los acusados en el coche de la víctima. En los registros de sus viviendas no aparecieron pruebas incriminatorias –sólo había dos pasamontañas– y aunque los dos teléfonos que se supone que utilizaban las procesados –de uno es titular su pareja y el otro fue dado de alta por un ciudadano pakistaní– se conectaron la noche de los disparos a dos antenas próximas a Suerte de Saavedra, los datos aportados por las operadoras impiden precisar su ubicación exacta.

–«¿Si todo eso es así, hay algo que los incrimine?», preguntó José Duarte, el abogado de la defensa. – «Nada», contestó el jefe de la Brigada de Policía Judicial que firmó el atestado. Con esa respuesta se dio casi por concluido el interrogatorio al que fue sometido el mando de la Policía Nacional que rubricó el informe con el que este cuerpo policial informó al juez instructor del resultado de sus pesquisas. Noticia relacionada Más de 30 agentes blindan el juicio de los acusados de intentar matar a un hombre en Suerte de Saavedra Ese mismo juzgado había autorizado previamente intervenir el teléfono de la pareja de Cristóbal para tratar de esclarecer el intento de homicidio por el que fueron procesados Jesús G. C. alias 'Tutu' –el hombre que fue asesinado en la gasolinera Vaquerizo–, su cuñado Jesús S.R.L. –hijo de Jesús Rocho, el hombre acribillado a tiros frente a la urbanización Tres Arroyos– y su primo Juan P. R.R. Los tres fueron señalados por Cristóbal F.S. cuando salió por segunda vez de la situación de coma en la que estuvo tras recibir cuatro disparos en el cruce de Olof Palme con Eduardo Naranjo. Y los tres volvieron a ser señalados cuando este miércoles Cristóbal testificó por videoconferencia desde un lugar que no ha sido precisado. «Al conductor del coche no lo reconocí, pero a los otros tres los vi perfectamente porque se bajaron del coche». Ratificó Cristóbal que aquella noche él estaba el interior de su coche hablando con dos hombres que se encontraban en otro vehículo situado junto al suyo cuando vio llegar a los asaltantes en un coche tipo ranchera de color oscuro. «Intenté dar marcha atrás pero choqué con un coche y tuve que salir. Primero me disparó Jesuli (ese es el apelativo que utilizó para hablar de Jesús S.R.L) y después el Tutu y Juani (así se refirió a Juan P.R.R.). Llevaban como un gorro de sudadera puesto. Entonces Tutu empezó a decir: ¡mata a la perra esa, mata a la perra esa!». Asegura Cristóbal que después de correr unos 50 o 60 metros cayó desplomado. Allí fue recogido por los dos hombres con los que estaba hablando cuando comenzó el incidente. Ellos lo llevaron al hospital. De estos dos testigos sólo testificó uno. Dice que él no vio quién disparó porque se agachó por temor a ser herido. Y asegura que en el trayecto al hospital Cristóbal no les dijo quiénes le habían disparado. Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2019 pero la policía no pudo hablar con la víctima hasta ocho días después, cuando les dijo que no sabía quién fue. Pero horas después volvió a agravarse su situación y no pudieron volver a interrogarlo –en presencia de su pareja– hasta el 20 de diciembre. Ese día «había perdido el miedo a hablar» y señaló a los tres hombres contra los que dirigió la acusación y a una cuarta persona que, finalmente, no fue acusada por estos hechos. En el juicio de este miércoles ningún testigo aclaró cómo se produjeron los hechos. Tan sólo una vecina expuso que desde su ventana (en un cuarto piso) vio «pegar un tiro o dos» a una persona que se cubría con capucha. Testificaron también dos vecinos de calle de Suerte de Saavedra en la que vive Juan P.R.R. Aseguran que a la hora del tiroteo lo vieron en una calle distinta con sus galgos y su hijo, y que por hacer esta afirmación han sido amenazados por Cristóbal. Igualmente intervino un vecino de Arroyo de San Serván que asegura que ese día Jesús S.R.L. estaba en ese pueblo. A ellos se unieron dos trabajadores del Mesón Cabrera de Badajoz, que ese día vieron en su local a algunos de los acusados. Estos testimonios se escucharon después de que los dos acusados negaran los hechos. Ambos respondieron exclusivamente a las preguntas de sus abogados, José Duarte y Aurelia del Viejo. En ese interrogatorio Jesús S.R.L. expuso que tal vez el tiroteo tuviese relación con un suceso ocurrido días antes en el que Cristóbal habría robado un fardo de 60 kilos de polen a un sevillano al que le dio un culatazo en la cabeza, a lo que habría reaccionado el sevillano diciéndole: «Van a ser los 60 kilos más caros de tu vida».

