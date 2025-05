El hombre agredido el martes: «Tengo miedo a salir a la calle y creo que me iré del Casco Antiguo»

El martes dos vecinos del Casco Antiguo fueron agredidos en la calle San Juan. Se trata de una pareja que vive desde hace 20 ... años en la zona «y nunca nos había pasado algo así».

Uno de ellos sufrió una lesión importante en el brazo y está de baja. «Las pastillas arreglan lo físico, pero lo psíquico...». Ahora tiene miedo de salir a la calle, apenas lo hace, y cuando sale lleva el móvil grabando vídeo como medida de precaución.

Este pacense dice que va a esperar hasta diciembre a ver si hay alguna reacción de las administraciones, pero si no, venderá su casa y se marchará. «No podemos más», se lamenta y dice que lo único que agradece es que su hijo no estaba. «Imagínate, para un niño es un trauma ver cómo agreden a su padre».

Cuando se mudaron al barrio, como muchos vecinos, estaban ilusionados y esperaban ver el renacer del centro de la ciudad, como ha ocurrido en muchos casco históricos de España. «Mejoró un poco, pero luego empeoró mucho más y es por la dejadez y por peleas políticas de las administraciones. No podemos más».

«Puse mi casa en venta»

Lo mismo siente Manuel (nombre ficticio) que se mudó hace 17 años a una casa cercana a San Andrés. Rehabilitó la vivienda con ilusión para vivir con su familia, pero la puso en venta recientemente. Finalmente ha descartado mudarse porque «lo que hay en otros barrios se va de precio, pero si encuentro algo, mando esto a tomar...». La frustración de este vecino del Casco Antiguo resume el sentir de muchos. En las últimas décadas muchas familias jóvenes se han instalado en el barrio con ilusión por vivir en la zona histórica, pero los problemas de convivencia y, sobre todo, el narcotráfico, les anima a marcharse.

Este pacense, que no puede identificarse ya que hay trapicheo de drogas en su calle, se mudó porque había conocido la ciudad monumental de Cáceres y soñó con estar también en el centro en Badajoz. «No tiene nada que ver», dice resignado.

«Una de las plazas más bonitas de Badajoz, San Andrés, y ya no te puedes sentar allí porque algunos bancos están sucios y otros con gente durmiendo», se lamenta. «En el parque de la Legión, adonde llevo a pasear al perro, ves a los que yo llamo los 'walking dead' (referencia a la serie de zombis). No se tienen en pie, es horroroso». «A mí no me van a hacer nada, porque no tengo ni medio golpe pero soy grande, pero por esas mismas calles pasan mi hijo y mi mujer», dice preocupado.

Este residente también denuncia que hay un problema de ruidos. Hay gritos y música hasta altas horas y de la madrugada el sonido de los camiones que recogen y colocan los contenedores.