Hispanidad y sueños de Erasmus

Presumir de hispanidad y soñar con conocer mundo. Ha sido la tendencia esta semana en la ciudad. En la Coctelera coinciden eventos con motivo de ... la celebración que ha incluido puente y otros que impulsan a descubrirlo todo.

Entre los exploradores destaca la iniciativa del instituto pacense Bárbara de Braganza. Este centro ha celebrado esta semana los ‘Erasmus days’, una iniciativa que cada mes de octubre une a miles de centros educativos y participantes de toda Europa para visibilizar los valores y oportunidades del programa Erasmus+, que ofrece intercambios de estudios, viajes y programas combinados con escuelas de muchos países.

Durante esta semana, el instituto pacense ha desarrollado diversas actividades dirigidas a promover los valores europeos de inclusión, sostenibilidad, digitalización y participación democrática. El alumnado de primero y segundo de formación profesional ha participado, por ejemplo, en sesiones informativas sobre las nuevas oportunidades de movilidad internacional.

En el IES Bárbara de Braganza también se ha organizado un podcast para informar sobre estos proyectos y alumnos de los tres ciclos formativos de grado superior: Animación Sociocultural y Turística, Promoción de Igualdad de Género y Educación Infantil han contado sus experiencias en estos viajes internacionales.

La Hispanidad

En cuanto a la Hispanidad, se han celebrado varios eventos. Por ejemplo la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos de País en Badajoz acogió la conferencia y mesa redonda ‘Hispanidad: una alternativa occidental’, con la participación de Alejandro Nimo, cónsul general de Argentina; y Jaime Ruiz Peña, presidente fundador del Club Rotario Guadalupe-Hispanidad.

La charla estuvo moderada por Voces Libres y contó con la bienvenida de Antonio García Salas, secretario general de la RSEEAP. La sesión ofreció una reflexión abierta sobre el papel de la Hispanidad en la historia y su proyección en el mundo contemporáneo.

La Guardia Civil, además, ofreció una jornada de puertas abiertas con motivo de la Hispanidad. A la comandancia acudieron centenares de escolares de distintos colegios de Badajoz para conocer el trabajo de esta entidad. Hubo una exhibición de vehículos y transportes y distintas demostraciones, como una de los perros detectores de sustancias estupefacientes.

Concurso de croquetas

Dentro de los días festivos hay otra forma de celebrar. Un año más en Bótoa las familias Romero y Jorge se han reunido, junto con sus amigos, para enfrentar su talento a la hora de elaborar croquetas.

Celebraron el X Festival de la Croqueta con 125 asistentes. Hubo 25 variedades distintas de croquetas y los asistentes, como es su tradición, votaron las mejores. El primer premio fue para unas croquetas de carrilleras con manzana caramelizada, el segundo para una receta llamada Almossassa y el tercero para las croquetas bautizadas como Foster Hollywood. Esta familia especial promete seguir celebrando sus festivales cada año.

En otros aspectos esta semana también se ha presentado una libro especial. Ha sido también en la sede de la Económica de Badajoz. Se trata de ‘Águilas y Colibríes. Periodistas Innovadores en Europa’, una obra que reúne conversaciones con más de 30 profesionales del periodismo de 16 países europeos. A través de este libro, su autor describe «dos arquetipos simbólicos: el águila, que vuela alto, trabaja sin descanso y seduce con su estrategia, y el colibrí, pequeño en tamaño, pero versátil, innovador, optimista y resistente frente a las dificultades».

La presentación contó con la presencia del autor del libro, José Alberto García, y estuvo presentado por Juan José Montés, presidente de la Asociación de la Prensa de Badajoz.

El Museo de la Ciudad Luis de Morales también acogió el martes ‘Badajoz, cuaderno de artista’, el primer libro de ilustraciones individual de José Manuel Gamero Gil.

Este mismo escenario celebró el jueves la presentación de la primera novela publicada por la actriz pacense Carolina Yuste.

La ganadora de dos Goyas y Medalla de Extremadura contestó preguntas de sus vecinos sobre ‘Toda mi violencia es tuya’, un libro inspirado en su ciudad natal, Badajoz.

Además la sala de conferencias del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz ha acogido esta semana ‘La restauración de la ermita santuario de Nuestra Señora de Ara’ . Estuvo impartida por María López Romero, arquitecta especialista en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico.