El diseño de la nueva corona. HOY

La Hermandad de la Veracruz encarga una nueva corona para La Consolación de Badajoz

La estrenará con motivo del 15 aniversario de la bendición de la imagen

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:44

El próximo 22 de noviembre Nuestra Señora de la Consolación, en La Concepción, estrenará nueva corona. Así lo ha anunciado este lunes la junta de gobierno de la Hermandad de la Veracruz y ha destacado que es una noticia «muy especial con motivo del 15 aniversario de la bendición» de esta imagen.

Por ello, añaden, se ha encargado la realización de una nueva corona, «símbolo de gratitud y amor de todos sus hijos, que será bendecida el próximo 22 de noviembre, durante la eucaristía de clausura de los actos conmemorativos, presidida por José Rodríguez Carballo, arzobispo de Mérida-Badajoz».

La pieza será elaborada en orfebrería con baño en plata de ley y contará con un diseño barroco que se ha diseñado en un boceto. Consta, según destacan desde la Veracruz, de «un canasto ricamente decorado con motivos vegetales y roleos, cartelas con anagramas y símbolos marianos, imperiales calados con resplandores, guirnaldas ornamentales y profusión de elementos florales. Todo rematado por la Santa Cruz, primer titular de nuestra Hermandad y Cofradía».

Piden aportaciones

La hermandad pide a los fieles que participen de este regalo para la Consolación, «para que esta corona sea un regalo de todos sus hijos. Por ello piden contribuciones de 25 euros para colaborar.

«Como muestra de gratitud, todos los que colaboren recibirán una pequeña reliquia elaborada con los antiguos brazos de nuestra señora, un recuerdo único y bendecido en este aniversario tan especial», indican desde la Veracruz.

