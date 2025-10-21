Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz

R. H. Martes, 21 de octubre 2025, 22:53 Comenta Compartir

Un hombre de 39 años de edad ha resultado herido en la noche de este miércoles tras ser atropellado en Badajoz. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente de tráfico se ha producido a las 22.30 horas, cuando minutos después han recibido un aviso de un varón atropellado en la calle Adel PInna Casas, en la barriada de Santa Engracia, en la Margen Derecha de la ciudad.

Hasta el lugar se han trasladado sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), que han atendido al herido que, según recoge el parte, presentaba intoxicación alcohólica y heridas en la cadera y muslo por el golpe.

El hombre ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz en estado 'menos grave'.

Hasta el lugar también se han trasladado patrullas de la Policía Local.