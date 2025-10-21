HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?

Sucesos

Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz

El varón ha sido trasladado al hospital Universitario

R. H.

Martes, 21 de octubre 2025, 22:53

Comenta

Un hombre de 39 años de edad ha resultado herido en la noche de este miércoles tras ser atropellado en Badajoz. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente de tráfico se ha producido a las 22.30 horas, cuando minutos después han recibido un aviso de un varón atropellado en la calle Adel PInna Casas, en la barriada de Santa Engracia, en la Margen Derecha de la ciudad.

Hasta el lugar se han trasladado sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), que han atendido al herido que, según recoge el parte, presentaba intoxicación alcohólica y heridas en la cadera y muslo por el golpe.

El hombre ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz en estado 'menos grave'.

Hasta el lugar también se han trasladado patrullas de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  5. 5

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  8. 8

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  9. 9 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  10. 10

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz

Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz